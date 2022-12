Vo Vysokých Tatrách hrozí turistom na horách riziko úrazu

Vysoké Tatry 2. decembra (TASR) - Rýchly nástup zimy, mínusové teploty a zľadovatené chodníky sú častou príčinou úrazov na horách. Uviedol to Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates. Upozorňuje turistov, aby nepodceňovali počasie na horách a vyhýbali sa lokalitám vo Vysokých Tatrách, kde platí sezónna uzávera.



"Turistika v zime si vyžaduje špecifickú výbavu, v ktorej nesmie chýbať teplé oblečenie, turistické paličky, a tiež mačky prípadne ´nesmeky´. Práve tie sú nutnosťou pri pohybe na zľadovatených chodníkoch," ozrejmil Pajta. Na horách už mrzne a na chodníkoch sa tak tvorí námraza, prípadne vo vyšších polohách sa vyskytuje už aj sneh. "Turisti by mali myslieť aj na to, že sa skoro stmieva. Orientácia v tme v teréne je mimoriadne náročná aj pre skúsených turistov, odporúčam preto aj na nenáročnú túru vyraziť zavčasu a blízkym vždy oznámiť, kam sa človek na túru chystá, aby v prípade potreby bola jeho lokalizácia rýchlejšia. V povinnej výbave by nemala chýbať čelovka," dodáva Pajta.



Vo Vysokých Tatrách platí až do 14. júna v niektorých lokalitách sezónna uzávera. Dôvodom je podľa námestníka riaditeľa Správy Tatranského národného parku Petra Spitzkopfa kamzičia ruja, jarné vyhrabávanie sa svišťov, či rodenie mláďat. Dodal, že pre všetky živočíchy je zima náročným obdobím s nedostatkom potravy a extrémnymi podmienkami. "Zbytočný stres môže viesť ku strate energie a vysileniu, pre živočíchy je potom náročnejšie odolávať predátorom. Vyrušovanie neraz končí i fatálne," upozornil Spitzkopf.



Nedodržiavanie sezónnej uzávery so sebou podľa neho nesie i druhotné následky. V prípade úrazu turistu a následnej záchrany vrtuľníkom, môžu byť živočíchy okrem hluku vystavené aj iným rušivým a stresujúcim faktorom. Uzávera tiež chráni rastliny a pôdny kryt, ktoré sú na jar pri topení snehu najcitlivejšie na zašliapavanie.



Uzavreté sú najmä štíty, sedlá či vyššie položené turistické chodníky. Vo Vysokých Tatrách sú však dostupné trasy aj v zimných mesiacoch. Ide o chodníky v nižších polohách, alebo vedúce k vysokohorským chatám, s výnimkou Chaty pod Rysmi. Celoročne dostupné sú Téryho a Skalnatá chata, Chata pod Soliskom, Zbojnícka chata, či Chata pri Zelenom plese.