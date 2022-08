Vo Vysokých Tatrách likvidovali invázny pohánkovec japonský

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) - Po likvidácii druhu boľševník obrovský sa ochranári vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch zamerali na ďalšiu inváznu rastlinu pohánkovec japonský. Likvidovali ju na viacerých miestach národného parku. "Do Európy bola táto rastlina dovezená ako medonosná a okrasná, no začala sa invazívne šíriť na opustených, nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest a železníc," uviedla Správa Tatranského národného parku (TANAP).



Ochranári dodávajú, že tento druh často vytvára rozsiahle husté porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné typy rastlín. Šíri sa predovšetkým vegetatívne – podzemkami, ktoré v niekoľkých vrstvách pod sebou prerastajú pôdu, rozkonárujú sa a vyrastajú z nich nové byle. "Je to statná rastlina vysoká aj cez dva metre, a preto jej odstraňovanie miestami pripomínalo presekávanie sa džungľou," upozorňujú ochranári.



Likvidácia sa dotkla 13 lokalít v oblasti Vysokých Tatier od Hrebienka cez Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Tatranskú Lesnú, Tatranskú Lomnicu až po Tatranské Matliare. Tradíciou sa stáva, že pri tejto práci pomáhajú ochranárom dobrovoľníci. "Aj vďaka dobrovoľníckej skupine sme na území TANAP-u odstránili 3,4 tony inváznej rastliny, biomasa skončila zlikvidovaná v kompostárni," uzatvárajú ochranári.