Vo Vysokých Tatrách organizujú pre žiakov zážitkovú dopravnú výchovu

Vysoké Tatry 16. mája (TASR) – Pripravenosť žiakov prvého stupňa základných škôl vo Vysokých Tatrách na situácie v cestnej premávke preveria aj tento rok príslušníci tamojšej mestskej polície (MsP). Modelové dopravné situácie na vlastnom mobilnom dopravnom ihrisku s vlastnými kolobežkami a bicyklami aktuálne, od pondelka do stredy (16. - 18. 5.), pripravili pre žiakov z Vyšných Hágov, Dolného Smokovca a Tatranskej Lomnice.



"Hliadkujeme pri ceste do a zo školy, preto z pozorovania správania sa detí im v modelovej situácii na križovatke dopravného ihriska vieme navodiť situácie, ktoré preveria správnosť ich správania sa ako reálnych účastníkov cestnej premávky," ozrejmil zástupca náčelníka MsP Vysoké Tatry Jozef Štefaňák s tým, že zážitkové hodiny dopravnej výchovy realizujú mestskí policajti pravidelne pred letnými prázdninami.



Z dlhoročnej skúsenosti s touto aktivitou sú mestskí policajti presvedčení, že deti sú aj v dopravnej výchove "pozorným svedomím" dospelých. "Často práve vnímavé deti iniciujú aj u rodičov zapnutie bezpečnostných pásov v aute či nasadenie ochrannej prilby pri bicyklovaní," podotkol Štefaňák.



Podľa preventistov MsP Vysoké Tatry veková skupina detí od šesť až desať rokov na bicykloch či kolobežkách nielen relaxuje, ale sa i dopravuje do školy.