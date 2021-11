Vysoké Tatry majú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Vysoké Tatry 4. novembra (TASR) - Mesto Vysoké Tatry otvorilo vo štvrtok po rok a pol trvajúcej prestavbe zdravotného strediska nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Ako o tom TASR informovala Daniela Birková z kancelárie prednostu Mestského úradu Vysoké Tatry, odborná a kvalitná zdravotná starostlivosť tak bude dostupná nielen miestnym.



Pôsobiť by tam mali podľa jej slov okrem ambulancií všeobecného lekára pre dospelých, deti a dorast aj viaceré odborné ambulancie a špecialisti a chýbať nebudú ani sociálne služby.



"Zvyšujúce sa nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti si vyžadovali modernizáciu budovy, priestorov a zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bolo to jednou z najdôležitejších úloh samosprávy a som veľmi rád, že tento projekt sa dotiahol do zdarného konca," uviedol primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.



Budova zdravotného strediska vo Vysokých Tatrách-Novom Smokovci aj v minulosti poskytovala pacientom zdravotnícke služby. Zvyšujúce sa nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti si vyžadovali jej modernizáciu, zníženie energetickej náročnosti na prevádzku budovy, ale hlavne naplnenie požiadaviek na zvýšenie dostupnosti a kvality poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pri vtedajšom stave budovy to bolo podľa Birkovej nedostačujúce.



"Budova sa vďaka výťahu stala bezbariérovou, čo je veľkou pomocou a prínosom pre pacientov. Dopyt pacientov bude regulovaný prostredníctvom objednávacieho rezervačného systému," vysvetlila Birková.



Projekt bol realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške viac ako milión eur a vlastnými zdrojmi zafinancovalo päť percent z celkových oprávnených výdavkov.