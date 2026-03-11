< sekcia Regióny
Vo Vysokých Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je vyhlásené nad pásmom lesa len malé lavínové nebezpečenstvo.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 11. marca (TASR) - Vo Vysokých a Západných a západnej časti Nízkych Tatier platí v stredu od poludnia mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je vyhlásené nad pásmom lesa len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Prevláda typická jarná situácia, keď v noci sneh stuhne a cez deň sa topí. „Hlavný lavínový problém je teda mokrý sneh na slnečných svahoch. Počas dňa očakávame polooblačné počasie, a tak nebude natápanie až také výrazné ako v predošlých dňoch. Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva,“ uviedlo stredisko.
Zdôraznilo, že aktuálna lavínová situácia v teréne sa dá rozpoznať. Pozor treba dať na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch.
Počasie počas stredy bude stále ovplyvňovať tlaková výš, očakáva sa pribúdanie oblačnosti. Naďalej bude veľmi teplo, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 2000 metrov nad morom (m n. m.). Mäknutie snehu vplyvom slnečného žiarenia nebude pre oblačnosť a vietor také výrazné ako v predošlých dňoch.
„Na severnej strane pohorí, prípadne v zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. V najvyšších miestach sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu,“ dodalo SLP s tým, že výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.
leh von
Prevláda typická jarná situácia, keď v noci sneh stuhne a cez deň sa topí. „Hlavný lavínový problém je teda mokrý sneh na slnečných svahoch. Počas dňa očakávame polooblačné počasie, a tak nebude natápanie až také výrazné ako v predošlých dňoch. Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva,“ uviedlo stredisko.
Zdôraznilo, že aktuálna lavínová situácia v teréne sa dá rozpoznať. Pozor treba dať na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch.
Počasie počas stredy bude stále ovplyvňovať tlaková výš, očakáva sa pribúdanie oblačnosti. Naďalej bude veľmi teplo, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 2000 metrov nad morom (m n. m.). Mäknutie snehu vplyvom slnečného žiarenia nebude pre oblačnosť a vietor také výrazné ako v predošlých dňoch.
„Na severnej strane pohorí, prípadne v zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. V najvyšších miestach sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu,“ dodalo SLP s tým, že výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.
leh von