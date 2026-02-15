Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Vysokých Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Západných a Nízkych Tatrách v polohách nad 1700 metrov nad morom platí mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň).

Autor TASR
Liptovský Hrádok 15. februára (TASR) - Vo Vysokých Tatrách platí v nedeľu v polohách nad 1700 metrov nad morom zvýšené lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce tretiemu stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.

Vplyvom sneženia a silného vetra sa vytvorili nestabilné snehové dosky a vankúše, najmä v severných orientáciách. Nový sneh a vetrom naviate dosky sú miestami uložené na starom tvrdom podklade, miestami na slabej vrstve snehu, s ktorým nie sú dostatočne previazané. Lavínu je možné uvoľniť v strmom a veľmi strmom teréne.

V Západných a Nízkych Tatrách v polohách nad 1700 metrov nad morom platí mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň). V Malej a Veľkej Fatre a vo východnej časti Nízkych Tatier pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu medzinárodnej stupnice.
