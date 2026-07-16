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Vo Vysokých Tatrách postavili tri nové turistické prístrešky
Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte štvrtý prístrešok.
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. júla (TASR) - Vo Vysokých Tatrách na troch frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Ako TASR informoval klub, nové prístrešky stoja pri Šalviovom prameni, Bielom plese a Jamskom plese.
Podľa predsedu turistického klubu Hikemates Patrika Pajtu boli pôvodné prístrešky v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. „Do prác sme zapojili 60 ľudí, členov Hikemates, dobrovoľníkov a tiež zamestnancov zo Slovenských elektrární, ktorí nám pomohli nielen pri výstavbe, ale projekt podporili aj finančne,“ doplnil.
Na výstavbu dohliadal aj tesár. Prvý prístrešok stojí pri Šalviovom prameni na turistickom chodníku, ktorý vedie z Bielej vody na Chatu pri Zelenom plese. Druhý nájdu návštevníci pri Bielom plese na trase smerujúcej k Chate Plesnivec. Tretí prístrešok postavili dobrovoľníci pri Jamskom plese. Turisti sa pri ňom môžu pristaviť napríklad počas túry na Kriváň.
Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte štvrtý prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Ako uviedol Pajta, dobrovoľníci sa môžu prihlásiť prostredníctvom sociálnych sietí klubu.
Podľa predsedu turistického klubu Hikemates Patrika Pajtu boli pôvodné prístrešky v havarijnom stave, preto sa rozhodli postaviť nové. „Do prác sme zapojili 60 ľudí, členov Hikemates, dobrovoľníkov a tiež zamestnancov zo Slovenských elektrární, ktorí nám pomohli nielen pri výstavbe, ale projekt podporili aj finančne,“ doplnil.
Na výstavbu dohliadal aj tesár. Prvý prístrešok stojí pri Šalviovom prameni na turistickom chodníku, ktorý vedie z Bielej vody na Chatu pri Zelenom plese. Druhý nájdu návštevníci pri Bielom plese na trase smerujúcej k Chate Plesnivec. Tretí prístrešok postavili dobrovoľníci pri Jamskom plese. Turisti sa pri ňom môžu pristaviť napríklad počas túry na Kriváň.
Turistický klub Hikemates plánuje postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte štvrtý prístrešok. Do jeho výstavby sa bude môcť opäť zapojiť aj verejnosť. Ako uviedol Pajta, dobrovoľníci sa môžu prihlásiť prostredníctvom sociálnych sietí klubu.