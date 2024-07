Vo Vysokých Tatrách potrebovali pomoc dve zranené české turistky

Vysoké Tatry 4. júla - Horskí záchranári pomáhali v stredu (3. 7.) dvom zraneným českým turistkám vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke.



Pri Rázcestí pod Húpačkami po úraze dolnej končatiny 30-ročná žena nemohla ďalej pokračovať. Horskí záchranári ju po príchode vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali. "Terénnou štvorkolkou HZS ju transportovali do Starého Smokovca, kde si ju prevzala do starostlivosti privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci," doplnila HZS.



V popoludňajších hodinách bola HZS požiadaná o pomoc pre 43-ročnú turistku, ktorá spadla na modrom turisticky značenom chodníku pri zostupe zo Slavkovského štítu v oblasti pod Ostrým hrebeňom a poranila si hornú končatinu.



"O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá po medzipristátí v Starom Smokovci zobrala na palubu záchranára HZS. Po príchode na miesto bola žena vyšetrená, ošetrená a po zafixovaní zranenej končatiny letecky evakuovaná z terénu," uviedla HZS s tým, že ženu transportovali do nemocnice v Poprade.