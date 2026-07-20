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Vo Vysokých Tatrách požadujú riešenie problému nadmerného hluku
Cesta prechádza priamo cez najviac chránené jadro TANAP-u a spája kľúčové mestské časti mesta Vysoké Tatry, ktoré patria do kúpeľného územia.
Autor TASR
Vysoké Tatry 20. júla (TASR) - Zástupcovia samospráv z tatranského regiónu a Správy Tatranského národného parku (TANAP) žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák a starostovia Tatranskej Javoriny Miroslav Michaľák, Ždiaru Pavol Bekeš a Štrby Michal Sýkora spolu s riaditeľom Správy TANAP-u Michalom Babničom v tejto súvislosti v pondelok podpísali otvorený list zástupcom troch ministerstiev.
Ich cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na Ceste slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Hluk z upravených športových automobilov a motocyklov na tejto komunikácii podľa signatárov dlhodobo devastuje chránený biotop a degraduje liečebné a rekreačné prostredie kúpeľného územia Vysokých Tatier. Cesta prechádza priamo cez najviac chránené jadro TANAP-u a spája kľúčové mestské časti mesta Vysoké Tatry, ktoré patria do kúpeľného územia.
Ako úspešný príklad uviedli rakúsky model z Tirolska, ktorý je najznámejším európskym precedensom úspešnej regulácie hlučných vozidiel na štátnych horských cestách, ktorý natrvalo platí od roku 2021. „Jeho kľúčovým prínosom je prekonanie právnej bariéry, že vozidlo má platnú celoeurópsku homologizáciu a technický preukaz. Tirolské úrady postavili svoju argumentáciu na štyroch nezvratných pilieroch, ktoré sú plne aplikovateľné aj pre Cestu slobody,“ uvádzajú signatári. Vysvetľujú, že rakúsky model pritom nezakázal motocykle ako kategóriu, ale určil hlukový limit na 95 decibelov, pričom rozhoduje hluk stojaceho vozidla pri určených otáčkach motora. Obmedzenie v Rakúsku trvá od 15. apríla do 31. októbra. „Pre cestu II/537 je ideálne argumentovať presne týmto časovým ohraničením od júna do septembra, prípadne ho zúžiť výhradne na víkendy, keď je koncentrácia športových jazdcov najvyššia,“ dodávajú zástupcovia samospráv a Správy TANAP-u.
Kompetentných preto žiadajú o uplatnenie spomínaného hlukového limitu, nové dopravné značenie takzvaných hlukových zón, či legislatívnu certifikáciu „hlukových radarov“ a zjednodušenie merania hluku v teréne. Spoločnú výzvu adresujú trom kľúčovým rezortom - Ministerstvu dopravy SR, Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu životného prostredia SR.
Ich cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na Ceste slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Hluk z upravených športových automobilov a motocyklov na tejto komunikácii podľa signatárov dlhodobo devastuje chránený biotop a degraduje liečebné a rekreačné prostredie kúpeľného územia Vysokých Tatier. Cesta prechádza priamo cez najviac chránené jadro TANAP-u a spája kľúčové mestské časti mesta Vysoké Tatry, ktoré patria do kúpeľného územia.
Ako úspešný príklad uviedli rakúsky model z Tirolska, ktorý je najznámejším európskym precedensom úspešnej regulácie hlučných vozidiel na štátnych horských cestách, ktorý natrvalo platí od roku 2021. „Jeho kľúčovým prínosom je prekonanie právnej bariéry, že vozidlo má platnú celoeurópsku homologizáciu a technický preukaz. Tirolské úrady postavili svoju argumentáciu na štyroch nezvratných pilieroch, ktoré sú plne aplikovateľné aj pre Cestu slobody,“ uvádzajú signatári. Vysvetľujú, že rakúsky model pritom nezakázal motocykle ako kategóriu, ale určil hlukový limit na 95 decibelov, pričom rozhoduje hluk stojaceho vozidla pri určených otáčkach motora. Obmedzenie v Rakúsku trvá od 15. apríla do 31. októbra. „Pre cestu II/537 je ideálne argumentovať presne týmto časovým ohraničením od júna do septembra, prípadne ho zúžiť výhradne na víkendy, keď je koncentrácia športových jazdcov najvyššia,“ dodávajú zástupcovia samospráv a Správy TANAP-u.
Kompetentných preto žiadajú o uplatnenie spomínaného hlukového limitu, nové dopravné značenie takzvaných hlukových zón, či legislatívnu certifikáciu „hlukových radarov“ a zjednodušenie merania hluku v teréne. Spoločnú výzvu adresujú trom kľúčovým rezortom - Ministerstvu dopravy SR, Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu životného prostredia SR.