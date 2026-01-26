Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Vysokých Tatrách pracujú na obnove trás aj v zime

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Antošková

Aj počas zimných mesiacov pokračujú naši kolegovia v náročnej práci v horskom teréne, kde zabezpečujú opravy a údržbu turistickej infraštruktúry, uviedla Správa TANAP-u.

Autor TASR
Vysoké Tatry 26. januára (TASR) - Stredisko starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy Tatranského národného parku (TANAP) pracuje na obnove trás aj počas zimného obdobia. Správa TANAP-u na sociálnej sieti informovala, že nedávno pracovali v lokalite Vodopádov Studeného potoka.

Aj počas zimných mesiacov pokračujú naši kolegovia v náročnej práci v horskom teréne, kde zabezpečujú opravy a údržbu turistickej infraštruktúry. V uplynulom období napríklad urobili opravy turistických značení aj v zimných podmienkach, obnovovali smerovníky a zároveň vymenili reťaze pri Vodopádoch Studeného potoka,“ uviedla Správa TANAP-u.

Upozornila, že ide o fyzicky aj technicky náročnú činnosť, často vykonávanú v extrémnych podmienkach. Tá však má podľa správcu infraštruktúry zásadný význam pre bezpečnosť turistov a zachovanie kvalitnej siete turistických chodníkov. Správa TANAP-u pritom spravuje viac ako 670 kilometrov turistických a náučných trás.
.

