Vo Vysokých Tatrách pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo
V Lúčanskej Malej Fatre, vo Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier platí len malé lavínové nebezpečenstvo.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 25. februára (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách v stredu pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Krivánskej Malej Fatre trvá nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo. V Lúčanskej Malej Fatre, vo Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
V Tatrách miestami pribudlo až 30 centimetrov nového snehu, ktorý napadol na menej stabilné vrstvy staršieho snehu, miestami na tvrdý podklad. „Navyše sa v snehovej pokrývke na severných orientáciách a vysokých polohách stále nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu. Môžu sa vyskytnúť aj samovoľné lavíny z nového snehu, hlavne na strmých svahoch a v skalných stenách,“ upozornilo SLP s tým, že situáciu bude zhoršovať aj silný severozápadný vietor a sneženie bude slabnúť. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, a to najmä v polohách do 1500 metrov nad morom (m n. m.).
V Nízkych Tatrách a Krivánskej Malej Fatre napadlo okolo 15 centimetrov nového snehu. Pod hrebeňmi a vo vrchných častiach žľabov sa nachádzajú nestabilné snehové vankúše a doskový sneh, ktorý pri mechanickom zaťažení môže na strmých svahoch znamenať uvoľnenie lavíny. „Vo vnútri snehovej pokrývky sa nachádza vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa prejavuje typickými varovnými signálmi - praskaním snehovej pokrývky a dunivými - sadavými zvukmi. Menšie samovoľné lavíny z nového snehu sa môžu objaviť na veľmi strmých svahoch a v skalných stenách nad hranicou 1500 m n. m.,“ dodalo stredisko.
V Lúčanskej Malej Fatre, vo Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier je možné uvoľniť menšie lavíny len výnimočne, a to len na strmých až veľmi strmých svahoch. Ich riziko predstavuje najmä strhnutie osoby do exponovaného terénu, prípadne v kombinácii s terénnou pascou.
