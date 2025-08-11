< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V TATRÁCH: Dvaja poľskí horolezci spadli, jeden neprežil
Horolezec vo veku 41 rokov podľa leteckých záchranárov utrpel pri páde zranenia nezlučiteľné so životom.
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. augusta (TASR) - Vo Vysokých Tatrách došlo k pádu dvoch poľských horolezcov, 41-ročný z nich neprežil. Ďalšieho z dvojice letecky transportovali do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe.
„Záchranársky vrtuľník z Popradu bol dnes dopoludnia privolaný do Vysokých Tatier, kde v oblasti Lavínového sedla došlo k pádu dvoch poľských horolezcov. V Starom Smokovci sa k posádke pripojili aj horskí záchranári, ktorí boli po prílete do určenej oblasti spolu s lekárom vysadení do náročného a exponovaného terénu pomocou palubného navijaka,“ uvádza.
Horolezec vo veku 41 rokov podľa leteckých záchranárov utrpel pri páde zranenia nezlučiteľné so životom. „Druhý (46) utrpel otvorenú zlomeninu predkolenia,“ dodali leteckí záchranári s tým, že po primárnom ošetrení ho z miesta evakuovali, lekár mu podal liečbu a následne ho letecky transportovali do nemocnice v Poprade.
