Vo Vysokých Tatrách sa bujaré silvestrovské oslavy konať nebudú

Vysoké Tatry 30. decembra (TASR) – Hotely vo Vysokých Tatrách nepripravujú na Silvestra bujaré oslavy, ale skôr pobyty vo vysokohorskom prostredí orientované na prírodu, lyžovačku, outdoorové aktivity a prípadný animačný program v hoteli. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Zároveň upozornila, že vo Vysokých Tatrách je zakázané používať petardy či ohňostroje.Všetci hoteloví hostia musia byť podľa Blaškovej aktuálne otestovaní na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom.uviedla riaditeľka. Niektoré hotely v Tatrách však zatiaľ ostávajú zatvorené.Ako ďalej priblížila, zahraniční hostia sa v regióne momentálne nepohybujú, a ak áno, sú to väčšinou cudzinci žijúci na Slovensku, či „návštevy“. Mierne pribúdajú poľskí návštevníci, ktorým cestovanie tiež komplikuje povinnosť PCR testovania pred príchodom, avšak sú ochotní aj za tejto podmienky do Tatier prísť. Iné národnosti sa podľa Blaškovej vyskytujú len výnimočne.Riaditeľka apeluje aj na bezpečnosť a pripomína, že v regióne Vysokých Tatier sú k dispozícii testovacie miesta v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese, v Tatranskej Štrbe a ďalšie sú priamo v Poprade a v Ždiari. Všetky informácie sú pravidelne aktualizované na stránke www.regiontatry.sk/bezpecnadovolenka Blašková doplnila, že snehová nádielka v posledných dňoch vylepšila lyžiarske podmienky a lyžiarska sezóna na Štrbskom Plese aj v Tatranskej Lomnici je tak v plnom prúde aj so všetkými potrebnými opatreniami proti pandémii nového koronavírusu. V regióne je už k dispozícii bezplatný skibus pre lyžiarov a návštevníkov, ktorý prepája aj Poprad a Vysoké Tatry, a priamo strediská, či kyvadlová doprava v rámci horských stredísk.Riaditeľka odporúča turistom v rámci zimného obdobia využiť aj dráhu na sánkovanie na Hrebienku alebo klziská a ľadové plochy, ktoré sú k dispozícii na rôznych miestach vo Vysokých Tatrách zvyčajne s možnosťou zapožičania vybavenia. V Tatrách sú aj viaceré bežkárske trate a na Štrbskom Plese môžu turisti vyskúšať tatranský curling.