< sekcia Regióny
Vo Vysokých Tatrách sa o niekoľko dní končí sezónna uzávera
Ochranári zároveň pripomínajú, že návštevný poriadok národného parku ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta.
Autor TASR
Vysoké Tatry 27. mája (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa o niekoľko dní končí sezónna uzávera. Od pondelka 1. júna tak po siedmich mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Informovala o tom hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarka Hlaváčová.
Ochranári zároveň pripomínajú, že návštevný poriadok národného parku ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. Návštevníci sú preto povinní rešpektovať pravidlá ochrany prírody vrátane obmedzení týkajúcich sa pohybu so psami či pohybu mimo vyznačených trás.
„Vo vyšších polohách Tatier sa naďalej lokálne nachádza sneh a zľadovatené úseky. Turistické chodníky sú síce postupne schodné, návštevníci však musia rátať so zhoršenými podmienkami vo vysokohorskom teréne a zvýšenou mierou opatrnosti,“ uviedla hovorkyňa.
Aj po skončení sezónnej uzávery zostáva v platnosti niekoľko technických a bezpečnostných obmedzení. Turistický chodník na Kriváň je v úseku Tri studničky - Rázcestie v Krivánskom žľabe uzavretý do odvolania z dôvodu prebiehajúcich prác. Predpokladané ukončenie je na prelome septembra a októbra. Obmedzenie je aj na turistickom chodníku v oblasti Hrebienka/Studené doliny, ktoré zostáva v platnosti až do ukončenia prác. „Uzávera chodníka do Sedielka pokračuje v úseku Rázcestie pod Sedielkom - Sedielko až do vyznačenia novej trasy po roztopení snehovej pokrývky. S týmto obmedzením by mali počítať aj turisti, ktorí plánujú túru do Javorovej doliny,“ dodala Hlaváčová.
Počas letnej sezóny bude správca turistickej infraštruktúry realizovať aj ďalšie práce. Návštevníci tak musia rátať s krátkodobými obmedzeniami najmä počas opráv premostení a turistických prístreškov. Dočasná uzávera turistického chodníka do Mlynickej doliny je plánovaná od 23. do 24. júla z dôvodu opravy premostenia, drevených výdrev a vypiľovania kosodreviny zasahujúcej do turistického chodníka. Na konci mája je v pláne oprava prístrešku pri Šalviovom prameni, v druhej polovici júna prístrešku pri Veľkom Bielom plese a 6. júna budú opravovať premostenie cez Bystrý potok na Tatranskej magistrále pod Bystrou dolinou. Oprava prístrešku pri Jamskom plese je naplánovaná na 8. júla. Výstavba nového turistického prístrešku pod Hrebienkom bude 28. augusta.
„Po úspešnom štarte zimných jázd kočom vo zvernici v Tatranskej Javorine, prichádza letná verzia, ktorá návštevníkom ponúkne netradičné pohľady na letnú panorámu Belianskych Tatier,“ priblížila novinku sezóny Hlaváčová.
Správa TANAP-u bude o všetkých aktuálnych obmedzeniach a plánovaných prácach priebežne informovať prostredníctvom svojej webstránky, sociálnych sietí aj informačných prvkov priamo v teréne. Zároveň apeluje na návštevníkov, aby vo vysokohorskom prostredí nepodceňovali aktuálne podmienky, prispôsobili výber túry svojim schopnostiam a pred každým výstupom sledovali predpoveď počasia aj aktuálny stav turistických trás.
Ochranári zároveň pripomínajú, že návštevný poriadok národného parku ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. Návštevníci sú preto povinní rešpektovať pravidlá ochrany prírody vrátane obmedzení týkajúcich sa pohybu so psami či pohybu mimo vyznačených trás.
„Vo vyšších polohách Tatier sa naďalej lokálne nachádza sneh a zľadovatené úseky. Turistické chodníky sú síce postupne schodné, návštevníci však musia rátať so zhoršenými podmienkami vo vysokohorskom teréne a zvýšenou mierou opatrnosti,“ uviedla hovorkyňa.
Aj po skončení sezónnej uzávery zostáva v platnosti niekoľko technických a bezpečnostných obmedzení. Turistický chodník na Kriváň je v úseku Tri studničky - Rázcestie v Krivánskom žľabe uzavretý do odvolania z dôvodu prebiehajúcich prác. Predpokladané ukončenie je na prelome septembra a októbra. Obmedzenie je aj na turistickom chodníku v oblasti Hrebienka/Studené doliny, ktoré zostáva v platnosti až do ukončenia prác. „Uzávera chodníka do Sedielka pokračuje v úseku Rázcestie pod Sedielkom - Sedielko až do vyznačenia novej trasy po roztopení snehovej pokrývky. S týmto obmedzením by mali počítať aj turisti, ktorí plánujú túru do Javorovej doliny,“ dodala Hlaváčová.
Počas letnej sezóny bude správca turistickej infraštruktúry realizovať aj ďalšie práce. Návštevníci tak musia rátať s krátkodobými obmedzeniami najmä počas opráv premostení a turistických prístreškov. Dočasná uzávera turistického chodníka do Mlynickej doliny je plánovaná od 23. do 24. júla z dôvodu opravy premostenia, drevených výdrev a vypiľovania kosodreviny zasahujúcej do turistického chodníka. Na konci mája je v pláne oprava prístrešku pri Šalviovom prameni, v druhej polovici júna prístrešku pri Veľkom Bielom plese a 6. júna budú opravovať premostenie cez Bystrý potok na Tatranskej magistrále pod Bystrou dolinou. Oprava prístrešku pri Jamskom plese je naplánovaná na 8. júla. Výstavba nového turistického prístrešku pod Hrebienkom bude 28. augusta.
„Po úspešnom štarte zimných jázd kočom vo zvernici v Tatranskej Javorine, prichádza letná verzia, ktorá návštevníkom ponúkne netradičné pohľady na letnú panorámu Belianskych Tatier,“ priblížila novinku sezóny Hlaváčová.
Správa TANAP-u bude o všetkých aktuálnych obmedzeniach a plánovaných prácach priebežne informovať prostredníctvom svojej webstránky, sociálnych sietí aj informačných prvkov priamo v teréne. Zároveň apeluje na návštevníkov, aby vo vysokohorskom prostredí nepodceňovali aktuálne podmienky, prispôsobili výber túry svojim schopnostiam a pred každým výstupom sledovali predpoveď počasia aj aktuálny stav turistických trás.