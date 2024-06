Vo Vysokých Tatrách slávnostne otvárajú letnú sezónu

Vysoké Tatry 2. júna (TASR) - Letnú sezónu vo Vysokých Tatrách slávnostne otvoria v nedeľu o 10.30 h v Tatranskej Lomnici. Už tradične ju odštartujú s historickými električkami, ktoré budú premávať na tatranských železniciach. Ako TASR informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, vysokotatranské chodníky sú sprístupnené od soboty (1. 6.), čo je o dva týždne skôr ako v minulosti. Novinkou sezóny je aj zmena návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP).



Na slávnostné otvorenie sezóny dopraví záujemcov z Popradu historická električka Trojča s cyklovozňom a motorový rušeň TU-čko s krytým vozňom z roku 1911 a vyhliadkovým vozňom z roku 1908 zo súpravy legendárnej električky Kométy. "Elektrické jednotky EMU 89.0, prezývané Trojča, brázdili tatranské koľaje od roku 1969 viac ako 35 rokov. V roku 2018 jednu z nich odkúpilo od Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) občianske združenie Tatranské historické električky a vdýchlo jej nový život," priblížil hovorca ZSSK Dominik Drevický s tým, že Kométa, ktorá je najvzácnejším exponátom združenia, začne so svojou súpravou historických vozňov prepravovať cestujúcich až cez prázdniny. Dôvodom je jej oprava.



Pripomenul tiež, že letné mesiace patria v Tatrách medzi najobľúbenejšie. "Počas posledných dvoch rokov sme tatranskými električkami a zubačkami prepravili okolo 1,4 milióna cestujúcich od začiatku júna do konca augusta každý rok," dodal.



Aj počas tohto leta bude podľa Blaškovej vo Vysokých Tatrách viacero podujatí. Sezónu člnkovania na hladine Štrbského plesa odštartujú v piatok (7. 6.). Neskôr budú hostiť napríklad preteky Okolo Slovenska, chystajú 80. výročie SNP a okrem iného pripravujú aj Medvedie dni, Tatranské kultúrne leto či sériu podujatí Tatry ako liek.



Zároveň pripomenula, že návštevníci môžu opäť využiť TatryCard, tatranský cestovný pas. Upozorňuje aj na zmenu návštevného poriadku TANAP-u. Zahŕňa napríklad zaradenie nových cyklistických trás či obmedzený pohyb so zvieraťom. Bližšie informácie sú zverejnené na webe TANAP-u.