Vo Vysokých Tatrách slávnostne otvorili letnú sezónu

Vysoké Tatry 1. júna (TASR) - Letnú sezónu v nedeľu slávnostne otvorili vo Vysokých Tatrách. Odštartovali ju zážitkovou jazdou s historickou električkou Kométa. Vysokotatranské chodníky sú pre turistov sprístupnené potom, ako sa v sobotu (31. 5.) skončila sezónna uzávera v Tatranskom národnom parku (TANAP).



Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pripomenula, že letná sezóna sa začína druhýkrát už na úvod júna oproti minulosti, keď začínala v polovici mesiaca. „Sezóna potrvá do konca októbra. Pozývame všetkých turistov objaviť všetky naj, ktoré Tatry ponúkajú,“ uviedla pre TASR. Sezónu slávnostne „odpískali“ a odmávali železničiarskym spôsobom v Tatranskej Lomnici.



Oblastná organizácia cestovného ruchu informovala, že letnú sezónu začína so sloganom Nájdi svoje naj, ktorý predstaví novým destinačným videom a kampaňou počas celého leta. Medzi nové atrakcie patria detské ihrisko na Skalnatom Plese, výstava tatranských hracích kariet či nové turistické ubytovanie na Hrebienku. Člnkovanie na Štrbskom plese sa začne 6. júna. Tradičné Tatranské kultúrne leto otvorí 21. júna koncert speváčky Katky Knechtovej. Počas celého leta si návštevníci Vysokých Tatier môžu vychutnať pestrý program plný hudby a divadla. V ponuke pre návštevníkov bude aj séria aktivít, ktorá pripomenie 30. výročie návštevy pápeža Jána Pavla II. vo Vysokých Tatrách.



Štartu letnej sezóny sa vo Vysokých Tatrách zúčastnili okrem slovenských zástupcov médií aj novinári z Česka, Maďarska a Poľska. Informovala o tom organizácia Slovakia Travel s tým, že jej zahraničné zastúpenia zrealizovali pri tejto príležitosti press tripy pre novinárov zo svojich cieľových krajín. „Naši kolegovia, ktorí Slovensko propagujú v stálych zahraničných zastúpeniach v zahraničí, počas celého roka neúnavne pracujú na tom, aby narastal počet návštevníkov nielen vo Vysokých Tatrách, ale na celom Slovensku. Rovnako by som rád vyzdvihol prácu krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré systematicky a kontinuálne pracujú na tom, aby cestovný ruch na Slovensku prosperoval,“ povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.