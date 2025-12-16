< sekcia Regióny
Vo Vysokých Tatrách spoplatňujú skitouring na zjazdovkách
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. decembra (TASR) - Počas tohtoročnej zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách spoplatnia skitouring a skialpinizmus na zjazdových tratiach. Opatrenie začne platiť od 20. decembra a týka sa všetkých sprístupnených výstupových trás v strediskách. TASR o tom informoval hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda.
Podľa prevádzkovateľa počet návštevníkov, využívajúcich upravené zjazdovky na výstup a následný zjazd, každoročne narastá. V niektorých svetových lyžiarskych strediskách je táto aktivita už úplne zakázaná alebo spoplatnená.
Po stredisku Jasná v Nízkych Tatrách pristupuje k spoplatneniu aj stredisko Vysoké Tatry. „Výroba snehu, každodenná úprava zjazdoviek - to sú milióny eur. K tomu musíme pripočítať ďalšie státisíce, ktoré ako stredisko platíme za prenájom zjazdoviek. Nie je fér, aby skituristom ich koníček donekonečna dotovali lyžiari so skipasmi. O to viac, že ak nenasneží a nebude možné venovať sa tomuto športu v dolinách, budú všetci na zjazdovkách,“ uviedol riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. Dodal, že získané prostriedky pomôžu financovať nielen výrobu snehu a údržbu zjazdoviek, ale aj skipatrolu, ktorú plánujú posilniť.
Skitouring na vyhradených trasách bude povolený počas celej dennej prevádzkovej doby lanoviek. Aktivita bude umožnená len po vopred určených a označených trasách, výhradne smerom nahor. Zjazd bude možný len po oficiálne otvorených tratiach a v čase určenom prevádzkovateľom. Výstupové trasy sú vyznačené z dôvodu bezpečnosti a ochrany prírody a ich dodržiavanie bude záväzné. K dispozícii sú dve formy spoplatnenia - denný alebo sezónny lístok.