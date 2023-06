Vo Vysokých Tatrách sú v dennej prevádzke všetky lanovky

Vysoké Tatry 18. júna (TASR) - Od soboty (17. 6.) vstúpili vo Vysokých Tatrách do dennej prevádzky lanovky Solisko Express na Štrbskom Plese a tiež zo Skalnatého Plesa do Lomnického sedla. Hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda informoval, že prechádzkou z Lomnického sedla chodníkom po Lomnickom hrebeni môžu návštevníci objaviť zaujímavú Veľkú Lomnickú vežu.



V dennej prevádzke sú už aj lanovky v úsekoch Starý Smokovec - Hrebienok, Tatranská Lomnica - Štart, Štart - Skalnaté Pleso a Skalnaté Pleso - Lomnický štít.



Medzi hlavné atrakcie v horskom stredisku Vysoké Tatry počas tohto leta patrí vzdelávacia hra a súťaž spojená s objavovaním tatranských zákutí pod názvom Tatranská divočina. "Deti môžu navštíviť Svištiu krajinku na Skalnatom Plese a Orlíkovo na Štrbskom Plese. K dispozícii je tiež 22 člnkov na jazere Štrbské pleso či horské káry na trojkilometrovej trati zo Štartu do Tatranskej Lomnice. Na Hrebienku je interaktívna galéria svetla Kvantarium, zóna s informáciami o tatranskej faune a flóre," priblížil Galajda.



V regióne okrem toho chystajú Benátsku noc, Rezbárske sympózium, Popradské a Tatranské kultúrne leto. Jednou z noviniek je podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej podujatie Tatry Art. "Ide o umelecké worskhopy pre domácich i turistov, ktoré sa budú konať v jednotlivých častiach regiónu. Zároveň rozšírime aktivity v rámci podujatí Tatry ako liek, kde sa snažíme propagovať zdravý životný štýl na horskom vzduchu," dodala.



V plnej prevádzke je už aj lanovka v Bachledovej doline, v okolí strediska tento rok pribudli nové nabíjacie stanice na elektrobicykle. Nachádzajú sa na deviatich miestach, cyklisti tam majú možnosť zároveň si oddýchnuť. Marketingová manažérka strediska Denisa Boďová uviedla, že nabiť si elektrobicykel bude možné pri Chodníku korunami stromov, pri penzióne Strachan v Ždiari, v Tatranskej Kotline, pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej, v Červenom Kláštore, pri Chate Pieniny v Lesnici i v Tatranskej Polianke.



Pribudli tiež dva solárne prístrešky na Hanušovskom a Magurskom sedle. "Po zimnej sezóne sme v stredisku namontovali solárne panely, vznikol nový bezbariérový chodník a taktiež sme upravili parkovisko. V lete sme pre rodiny s deťmi pripravili súťaž, pri ktorej deti zbierajú pečiatky a hľadajú odpovede na hádanky. Počas leta budeme mať pravidelný program a chystáme aj Goralské folklórne slávnosti od 11. do 13. augusta," doplnila Boďová.