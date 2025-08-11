< sekcia Regióny
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. augusta (TASR) - Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, z terénu ich evakuovali letecky. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Na horolezcov a turistov apeluje, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily.
Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo žiadosť o pomoc pre 27- a 38-ročného muža prostredníctvom poľských horských záchranárov TOPR v nedeľu (10. 8.) v neskorých nočných hodinách. „Dvojica sa nachádzala na Martinovej ceste, ktorá je horolezeckou trasou na Gerlachovský štít. Počas postupu hrebeňom ich v poobedných hodinách v oblasti Lavínového štítu zastihla búrka, z dôvodu ktorej zvolili návrat na Poľský hrebeň. V tme a silnom vetre však uviazli na Nižnej Velickej lávke,“ uvádzajú horskí záchranári s tým, že dvojica prečkala noc na mieste.
Skoro ráno bola o technický zásah požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch horských záchranárov. „Horolezci boli z exponovaného terénu evakuovaní a letecky transportovaní do Starého Smokovca,“ dodáva HZS.
