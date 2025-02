Vo Vysokých Tatrách vlani zaznamenali nárast počtu zahraničných hostí

Vysoké Tatry 13. februára (TASR) - Tatranský región vlani zaznamenal nárast návštevnosti zo zahraničia, eviduje tiež druhý najvyšší počet prenocovaní oproti roku 2019, ktorý bol doposiaľ rekordným. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková skonštatovala, že sa im darí pokračovať v úspešných trendoch z predošlých rokov.



"Zimná sezóna 2023/2024 bola veľmi úspešná, výsledky predbehli očakávania. Návštevnosť potiahla najmä zima, konkrétne mesiace január, február, marec a december. Naopak, nižšie počty ubytovaných návštevníkov sme zaznamenali v lete i v oboch medzi sezónach. V letných mesiacoch bol citeľný výpadok najmä slovenských a českých klientov," zhodnotila Blašková. Pokles pripisujú jednak vycestovaniu turistov za dovolenkou k moru a regiónom nepomohla ani masívna medializácia medvedej témy. Vo finálnej celoročnej štatistike sa však vo Vysokých Tatrách ubytovalo najviac turistov zo Slovenska od roku 2017, a to takmer 600.000. Dostupnosť a blízkosť Vysokých Tatier je takisto ovplyvnená aj rozhodovaním takzvaných last minute klientov, napríklad podľa počasia.



"O to dôležitejšie a významnejšie sú pre rast podpora príjazdového cestovného ruchu a destinačný marketing aj na nových trhoch, pretože v roku 2024 pokles dorovnávali práve cudzinci. Platí pravidlo, že turisti zo vzdialenejších krajín trávia vo Vysokých Tatrách aj dlhší čas," dodala Blašková. Pri poľskej klientele vlani zaznamenali nárast o 16 percent a pri rumunskej dokonca o 22 percent. Približne o 18 percent sa zvýšil počet hostí zo Spojeného kráľovstva, o sedem percent z Litvy a viac prišlo aj turistov z USA, Holandska či Belgicka. "Zaujímavý fakt je, že nárast počtu ubytovaných hostí v decembri 2024 v porovnaní s decembrom 2023 v našej OOCR predstavuje nárast o 10,83 percenta, čo je približne o percento viac ako na celom Slovensku," podotkla Blašková s tým, že posledný mesiac roka bol najlepší za posledných šesť rokov.



Počet prenocovaní dosiahol vlani 2,3 milióna a pomer domácich a zahraničných návštevníkov bol 70,29 percenta ku 29,71 percenta, teda porovnateľný s rokom 2023. Blašková upozornila, že rovnako kľúčový je aj stúpajúci trend výberu dane z ubytovania, keďže aktuálne dotačné schémy Ministerstva cestovného ruchu a športu SR dovoľujú regiónu sa rozvíjať priamo úmerne rastúcemu objemu výberu týchto poplatkov. "Za minulý rok sme v tomto smere zaznamenali rekordné číslo - viac ako 3,7 milióna eur z územia celého regiónu a dotknutých samospráv," konkretizovala riaditeľka.



Dodala, že tatranský región je kľúčový pre rozvoj cestovného ruchu aj pre okolité destinácie, ako podhorie, Slovenský raj či Pieniny. Pozitívne trendy tak podľa nej prispievajú k rozvoju celého územia a spoločná prezentácia i produkt cestovného ruchu je tak nevyhnutnosť.