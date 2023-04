Vo Vysokých Tatrách začali inštalovať špeciálne staničky na odpad

Vysoké Tatry 27. apríla (TASR) - Vo Vysokých Tatrách začali tento mesiac s inštaláciou špeciálnych staničiek na odpad, práce potrvajú do jesene. Pre TASR to potvrdil vedúci odboru osobitného určenia Správy Tatranského národného parku (TANAP) Peter Dzurilla s tým, že staničky by mali pokryť viaceré územia naprieč okresom Poprad.



"Celkový počet staničiek je 116, ide nám o ich strategické rozmiestnenie v rámci okresu, preto sme sa snažili zapojiť čo najväčší počet obcí a spolupracujúcich subjektov. Aktuálne budú rozmiestnené v katastrálnych územiach Starý Smokovec, Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Batizovce, Spišské Bystré a Kravany. Ďalej je to Gerlachov, Nová Lesná, Mengusovce, ale aj Lučivná, Štôla, Ždiar, Vernár, Tatranská Javorina, Mlynica, Liptovská Teplička a Vikartovce," vymenoval Dzurilla. Dodal, že stanička je navrhovaná a riešená ako rozoberateľná oceľová konštrukcia, zhotovená z typizovaných segmentov. Ide o jednoduchý jednopodlažný objekt s plochou extezívnou strechou. Všetky staničky by pritom mali spĺňať aj normy tzv. zelenej architektúry, v zmysle novelizácie zákona o ochrane prírody a krajiny.



Okrem staničiek pribudne v regióne aj 113 zabezpečených kovových kontajnerových stojísk. "Ukončenie prác je naplánované na koniec októbra, dovtedy by Správa TANAP-u chcela mať strategicky rozmiestnené predmetné staničky a zabezpečené kovové stojiská," dodal Dzurilla.



Hlavným cieľom projektu je podľa envirorezortu prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí, a to formou zabezpečenia odpadu. Súčasťou projektu je tiež zabezpečenie včelstiev prostredníctvom 29 elektrických ohradníkov a zakúpenie rolničiek na identifikáciu osôb v prírode a obranných sprejov. Tie sa budú zapožičiavať návštevníkom TANAP-u. "Zároveň významne posilníme zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorým sa zlepší ochrana obyvateľstva. Systémové riešenia financované z tohto projektu dopomôžu k zlepšeniu spolužitia ľudí a veľkých šeliem v okrese Poprad," uviedli pre TASR z oddelenia komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Rezort tiež upozornil, že dlhoročný problém s výskytom medveďa hnedého v intraviláne sa v našom najstaršom národnom parku konečne systematicky rieši a prináša prvé výsledky. Rapídny pokles hlásení a problémov s medveďmi sa podľa MŽP podarilo dosiahnuť bez regulačného odstrelu desiatok medveďov. "Ako príklad uvádzame Starý Smokovec, kde vlani zaznamenali iba štyri hlásenia, pričom dva roky predtým ich bolo až 128," uvádza oddelenie komunikácie.



Celková obstarávacia cena za technické riešenia zabezpečenia odpadu sa stanovila na základe verejného obstarávania na 2,455 milióna eur bez DPH. MŽP upozornilo, že je to výrazne nižšia suma ako sa odhadovala pôvodne. Preventívne opatrenia budú financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia.