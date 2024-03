Vo Vysokých Tatrách zachraňovali skialpinistu, uviazol pod Patriou

Vysoké Tatry 2. marca (TASR) - Záchranári s pomocou vrtuľníka zasahovali v sobotu vo Vysokých Tatrách pri záchrane slovenského skialpinistu, ktorý počas zjazdu z vrchu Patria spadol a uviazol na skalnom prahu. Akciu komplikovala zlá viditeľnosť, ktorá znemožnila priamy letecký zásah a evakuáciu skialpinistu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).



Posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu v Starom Smokovci pri akcii doplnila dvojica záchranárov HZS. Pilot vrtuľníka pristál čo najbližšie k určenému miestu, kde vysadil horských záchranárov, ktorí následne pokračovali pozemne. "Záchranári po lokalizovaní miesta museli k uviaznutému horolezcovi vyliezť za pomoci horolezeckej techniky. Po vylezení cesty vykonali traverz exponovaným terénom k uviaznutému, kde ho po dosiahnutí zaistili a spustili zo skalného prahu pod stenu," uviedla HZS.



Po zlanení záchranári sprevádzali turistu do Mengusovskej doliny. Tam už čakal ďalší horský záchranár, ktorý so skialpinistom zlyžoval do Starého Smokovca. Záchranná akcia bola ukončená v podvečerných hodinách.