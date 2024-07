Vo Vysokých Tatrách zahynul 66-ročný muž z Poľska

Vysoké Tatry 20. júla (TASR) - Vo Vysokých Tatrách zahynul v piatok (19. 7.) pri páde z Čierneho štítu 66-ročný muž z Poľska. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.



Ako uvádza, podľa oznamovateľov mal muž spadnúť z vrcholových partií Čierneho štítu smerom do Malej Zmrzlej doliny. Po páde s ním nemali žiadny zvukový ani vizuálny kontakt.



"O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá na palubu vrtuľníka pribrala príslušníkov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Žiaľ, pri páde došlo k zraneniam nezlučiteľným so životom," uvádza HZS.



Pozostatky nebohého boli v sobotu transportované do údolia a po vykonaní všetkých potrebných úkonov boli odovzdané Policajnému zboru.