Vo Vysokých Tatrách zbavili potápači odpadkov štyri plesá

Vysoké Tatry 13. októbra (TASR) - Štrbské, Nové Štrbské, Popradské a Velické pleso sa v piatok potápačom podarilo odbremeniť od stovky kilogramov odpadu. Stalo sa tak v rámci jubilejného 30. ročníka akcie Čisté vody. Jana Tomalová zo Správy Tatranského národného parku (TANAP) informovala, že aj po dekádach každoročného čistenia stále nachádzajú stavebný odpad i drobné smeti po turistoch.



Do vôd štyroch plies sa ponorilo 56 dobrovoľníkov. V Štrbskom plese našlo 29 potápačov spolu 12,8 kilogramu (kg) odpadu, čo je oveľa menej ako vlani, keď z jazera vytiahli 82,5 kg odpadu. Pre Nové Štrbské pleso sa rozhodli ôsmi potápači a pomohli zbaviť jeho vody piatich kg odpadu. Najviac, až 70 kg odpadu, vytiahlo 14 potápačov z dna Popradské plesa. Hmotnosťou prevažoval stavebný odpad, nechýbali obaly od jedla a z dna plesa sa podarilo vytiahnuť dokonca aj dron. Tam naopak oproti vlaňajšku, keď z jazera vylovili len 16 kg odpadu, objem neporiadku narástol. "Velické pleso ostalo v réžii piatich 'freediverov', ktorí sa zanárajú bez fliaš a pod hladinou sa spoliehajú na vlastný nádych. Do 16 kg odpadkov zarátali i zhrdzavený krompáč, päťhaliernik z roku 1972 a opäť nechýbal stavebný odpad," doplnila Tomalová.



Výsledné číslo 104 kg sa takmer vyrovnalo minuloročným 112 kg. Čisté vody za 30 rokov pomohli odbremeniť tatranské plesá celkovo od 7315 kg odpadkov, potápači absolvovali spolu 2001 ponorov. "Aj po troch dekádach čistenia plies sa zdá až neuveriteľné, že ešte stále nachádzame pozostatky stavebného odpadu. Zároveň potápači vylovili aj drobné smeti, ako tégliky, fľaše, konzervy a igelitové vrecúška. Zarmucujúce je, že v prípade Štrbského plesa našli potápači najviac odpadkov v okolí lavičiek a aj v roku 2023 chodí po národnom parku množstvo ľudí, ktorí dokážu bez mihnutia oka vyhodiť odpad priamo do plesa," konštatuje koordinátor akcie Peter Spitzkopf, námestník riaditeľa Správy TANAP-u, ktorá je organizátorom akcie. Čisté vody sú súčasťou 38. Medzinárodného festivalu potápačských filmov.