< sekcia Regióny
Vo vyšších polohách v oblasti Myjavy sa miestami tvoria snehové jazyky
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Na cestách vo vyšších polohách v oblasti Myjavy sa miestami tvoria snehové jazyky. V oblasti Holíča a Kežmarku by si vodiči mali dať pozor na nárazový vietor. Miestami treba na cestách počítať aj so snehom či s poľadovicou. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Na úsekoch R3 Sedliacka Dubová - Široká a obchvat Trstenej je na vozovke miestami kašovitý sneh hrúbky jeden centimeter. V hornatejších oblastiach je povrch ciest prvej, druhej a tretej triedy zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyroch až piatich centimetrov. „Na cestách I/72 Hrachovo - Tisovec, II/499 Košariská - Banka a horskom priechode (HP) Havran a Zbojská je poľadovica,“ upozornila SSC.
Na HP Dobšiná, Súľová, Grajnár, Branisko, Štós, Huty, Besník, Príslop, Pusté pole, Veľké pole a Cukmantel sú vozovky rovnako pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Podspády je hrúbka utlačeného snehu štyri až päť centimetrov. Na HP Vrchslatina je zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter a na HP Vernár sa nachádza miestami čerstvý sneh hrúbky takisto jeden centimeter.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Na úsekoch R3 Sedliacka Dubová - Široká a obchvat Trstenej je na vozovke miestami kašovitý sneh hrúbky jeden centimeter. V hornatejších oblastiach je povrch ciest prvej, druhej a tretej triedy zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyroch až piatich centimetrov. „Na cestách I/72 Hrachovo - Tisovec, II/499 Košariská - Banka a horskom priechode (HP) Havran a Zbojská je poľadovica,“ upozornila SSC.
Na HP Dobšiná, Súľová, Grajnár, Branisko, Štós, Huty, Besník, Príslop, Pusté pole, Veľké pole a Cukmantel sú vozovky rovnako pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Podspády je hrúbka utlačeného snehu štyri až päť centimetrov. Na HP Vrchslatina je zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter a na HP Vernár sa nachádza miestami čerstvý sneh hrúbky takisto jeden centimeter.