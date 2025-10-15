< sekcia Regióny
Vo výtvarnej súťaži Ex Libris Hlohovec ocenili 57 detí a pedagóga
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 3. októbra v kine Úsmev v Hlohovci.
Autor TASR
Hlohovec 15. októbra (TASR) - V rámci 20. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex Libris Hlohovec v tvorbe knižnej značky na tému Môj najlepší kamarát ocenili 57 detí a udelili aj osobitnú cenu pre pedagóga. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 3. októbra v kine Úsmev v Hlohovci. Za organizátorov podujatia o tom informovala Helena Pekarovičová zo združenia Ex Libris Ad Personam Hlohovec.
Po udelení cien otvorili vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci výstavu víťazných prác. Tiež dve sprievodné výstavy nových porotcov súťaže. „Výstavu Záhrada Han Donau, ktorá sa venuje knižnej, produktovej, editoriálovej a voľnej ilustrácii v digitálnom prevedení a rada experimentuje so symbolmi, metaforami a abstrakciou, predstavil Marián Kamenčík a výstavu VÝ/STAV/B/A Matúša Jurčíka, ktorý rád pracuje s grafikou, maľbou a fotografiou, bavia ho prieniky medzi technikami a venuje sa aj ilustrácii, predstavil Ľubomír Zabadal,“ priblížila Pekarovičová.
Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 1152 detí z celkovo 12 krajín Európy a Ázie vo veku od šesť do 15 rokov. Súťaž bola rozdelená do piatich hlavných kategórií. Ústrednou myšlienkou všetkých prác bolo priateľstvo, ktoré spája ľudí bez ohľadu na ich pôvod či farbu pleti. Výber najvýraznejších diel mala na starosti odborná porota v zložení Karol Felix (predseda poroty), Radoslava Hrabovská, Han Donau, Matúš Jurčík a Helena Pekarovičová.
Prvý ročník výtvarnej súťaže Ex Libris Hlohovec sa uskutočnil v roku 1997. Pozvanie do súťaže odvtedy prijalo vyše 27.000 detí z 30 krajín sveta.
