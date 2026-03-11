< sekcia Regióny
Vo výtvarnej súťaži Moje (ne)istoty žiaci odhalili svoj vnútorný svet
Mladí umelci tento rok tvorili na tému Moja jedinečnosť.
Autor TASR
Prešov 11. marca (TASR) - Mladí maliari, grafici a fotografi z Prešovského kraja, ktorí sa zapojili do aktuálneho ročníka súťaže Moje (ne)istoty prostredníctvom umenia odhalili svoje pocity a širokej verejnosti dovolili nahliadnuť do svojho vnútorného sveta. Mladí umelci tento rok tvorili na tému Moja jedinečnosť. Víťazné diela v jednotlivých kategóriách odborná porota vyberala spomedzi 140 zaslaných diel. Tie sú v týchto dňoch súčasťou výstavy inštalovanej v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde si ju verejnosť môže pozrieť do konca marca. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Žiaci druhého stupňa ZŠ, žiaci ZUŠ a stredných škôl si pre svoju prácu mohli vybrať rôznu techniku, kresbu, maľbu, fotografiu alebo grafiku či kombinovanú techniku a cez tie zachytiť svoj osobný príbeh, vnímanie spoločnosti a svoje vnútorné pocity, istoty aj neistoty.
„Všetkých 140 zaslaných diel neskôr hodnotila nezávislá päťčlenná porota v zložení výtvarník a textár Vlado Krausz, umelec a dizajnér Peter Marcus Calvary, ako aj fotografi - Martin Krystýnek, Marek Hajkovský i Ľuboš Pitoňák, ktorí zohľadňovali ich originálnosť, technickú zručnosť, kreativitu a schopnosť uchopiť tému. Ceny následne udeľovali v piatich rôznych kategóriách podľa typu školy a zvolenej techniky,“ povedala Jeleňová.
Hlavným poslaním súťaže, ktorú od roku 2014 organizuje Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku, je vyhľadávať mladé talenty vo výtvarnej tvorbe naprieč celým krajom, podporovať ich nadanie a viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času. Zároveň napomáha hľadaniu vlastnej identity žiakov, a tým napomáha aj výchove mladej generácie.
Diela aktuálneho ročníka súťaže sa po skončení výstavy v priestoroch Úradu PSK premiestnia do Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Oficiálne výsledky súťaže s menami ocenených autorov nájde verejnosť na jej webovom sídle.
