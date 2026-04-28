Vo výzve Participatívny rozpočet Prešovského kraja uspelo 39 projektov
Autor TASR
Prešov 28. apríla (TASR) - Výzva Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2026 pozná víťazné projekty. Z 57 verejnoprospešných zámerov uspelo v aprílovom SMS hlasovaní verejnosti 39 z nich. Na ich realizáciu kraj vyčlenil celkovo 390.000 eur, každý úspešný nápad tak podporí dotáciou vo výške 10.000 eur, a to bez nutnosti spolufinancovania zo strany žiadateľa. Dotačné peniaze pomôžu v území kraja oživiť viaceré verejné priestranstvá a zrevitalizovať ich komunitnú infraštruktúru. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Najviac podporených projektov, celkovo deväť, je z okresu Prešov. Prinesú napríklad modernizáciu kúrie a zborovej miestnosti, nový elektrický organ či projektovú dokumentáciu pre úpravu jestvujúceho centrálneho parku i pokračovanie rekonštrukcie centra pre rodinu.
„Zhodne po štyri projekty sa zrealizujú v okresoch Bardejov, Poprad a Svidník. Konkrétne v Bardejovskom okrese dostali zelenú napríklad projekty výstavby multifunkčného ihriska a reštaurovanie hlavného vstupného portálu baziliky. V rámci Popradského okresu uspeli okrem iných zámery, ktoré prinesú vybudovanie parkoviska či rozšírenie detského ihriska. V okrese Svidník sa budú napríklad modernizovať zvony a opraví sa poškodená veža pamiatkového objektu,“ uviedla Jeleňová.
V SMS hlasovaní uspeli aj po tri projekty z okresov Humenné, Stará Ľubovňa a Stropkov. V Humenskom okrese získali najväčšiu podporu projekty zamerané na opravy a údržbu sakrálnych objektov. V rámci Staroľubovnianskeho okresu sa medzi úspešné zaradili aj zámery, ktoré prinesú opravu kaplnky či vylepšenie energetického zázemia komunitného domu. V okrese Stropkov umožní krajská dotácia z uvedenej výzvy rekonštrukciu prístupového chodníka, vytvorenie multifunkčnej zastrešenej plochy i zreštaurovanie ikonostasu.
„V okresoch Levoča, Medzilaborce, Sabinov a Vranov nad Topľou sa zrealizujú zhodne po dva projekty. Konkrétne v Levočskom okrese ide o projekty obnovy národnej kultúrnej pamiatky na Spišskej Kapitule a riešiť sa má aj nové osvetlenie a elektroinštalácie pre národnú kultúrnu pamiatku v Spišskom Hrhove. V Medzilaborskom okrese si priazeň hlasujúcich získal okrem iných aj zámer nového prístupového chodníka s cestou, v okrese Sabinov umožní dotačná podpora kraja riešiť dažďovú vodu a opravu ohradného múru. Vranovský okres má úspešné projekty sústredené na sanáciu vlhkosti pamiatkového objektu,“ doplnila Jeleňová,
Ochrana havarijného stavu pastoračného centra Karlovka a tiež oprava jeho vnútorných omietok je víťazný projekt z okresu Kežmarok, ktorý o priazeň verejnosti bojoval ako jediný z okresu a získal dotáciu 10.000 eur.
V konečnom súčte bolo od širokej verejnosti v rámci hlasovania prijatých takmer 74.000 platných hlasov.
