Vo Zvolene blokovali cestu občania, žiadajú obchvat mesta

Zvolen 2. júla (TASR) – Vo Zvolene v piatok popoludní blokovali cestu občania a upozorňovali tak na urýchlenie výstavby severného obchvatu mesta. Na priechod pre chodcov na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici vstúpila skupina chodcov s transparentmi a zablokovala dopravu. Podľa oznamovateľa a účastníka protestu Petra Košíka sa zhromaždenia zúčastnilo približne 60 ľudí.



„Našou požiadavkou je urýchlená výstavba severného obchvatu, aby sa konečne vyriešila dopravná situácia vo Zvolene. Doprava sa na tomto mieste zhoršuje približne o 14.00 h. a najhoršie je to do 17.00 h. Je to práve ten čas, keď sa ľudia vracajú domov z práce a majú ešte povinnosti. Spolu s ďalšími mojimi spoluobčanmi chceme upozorniť, aby sa začali diať veci v prospech výstavby obchvatu. Najkritickejšie je to pre mestskú časť Sekier a obec Lieskovec,“ povedala účastníčka protestu Martina so Sekiera.



Dav kričal „Bratislava, budíček!“ a nepáčilo sa im, že autá, ktorým cestu v piatok popoludní zablokovali, po nich trúbili. Na situáciu dohliadala polícia a riešila aj nespokojných vodičov, ktorí z áut vykrikovali, aby ich pustili. Na Lučeneckej ceste sa tak takmer hodinu vytvárali rozsiahle kolóny, ktoré dopravu ešte viac skomplikovali.



Severný obchvat Zvolena je podľa Petra Košíka pripravovaný ako variant bez tunela. „Ide hranicou katastrálnych území Zvolena a Sliača, v žiadnom prípade nemá ísť cez Sliač,“ povedal.



„Pani primátorka sa viackrát vyjadrila, že je skôr za diplomatické ako nátlakové riešenia. Aj preto sa pred niekoľkými týždňami spoločne s ďalšími primátormi a starostami, aj za účasti primátorky mesta Sliač, zúčastnila rokovania priamo u ministra dopravy. Ochota rokovať sa totiž ukázala v minulosti ako veľmi dôležitá,“ informoval TASR hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



„Práve na základe jej návštev v kľúčových inštitúciách, vrátane Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, bol vtedy vôbec rozpracovaný severný variant obchvatu mesta, hoci o ňom predstavitelia štátu už prakticky neuvažovali. Sama tiež uvítala ochotu pána ministra zúčastniť sa niektorého z rokovaní mestského zastupiteľstva,“ uviedol a zdôraznil, že je dôležité, aby mal príležitosť osobne si pozrieť Lučeneckú cestu. „A tiež ho so svojimi otázkami budú môcť konfrontovať Zvolenčania vrátane poslancov,“ ukončil Svatuška.