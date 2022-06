Vo Zvolene bolo od jesene hospitalizovaných 1495 pacientov s COVID-19

Zvolen 10. júna (TASR) – Od začiatku septembra minulého roka do súčasnosti bolo vo zvolenskej nemocnici hospitalizovaných 1495 pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Podľa nej aktuálne nie sú v nemocnici žiadni pacienti s novým koronavírusom. Pripomenula, že v tretej vlne, od začiatku septembra minulého roka do súčasnosti, zomrelo v zdravotníckom zariadení na ochorenie COVID-19 celkovo 301 pacientov.



V súvislosti s utečeneckou krízou bolo od februára tohto roka do súčasnosti v nemocnici ambulantne ošetrených 162 Ukrajincov. "Hospitalizovaných bolo 12 detí a aj jedno narodené dieťa," dodala hovorkyňa.