Vo Zvolene bude olympiáda pre seniorov z univerzít tretieho veku

Zvolen 5. septembra (TASR) - Vo Zvolene bude opäť športová olympiáda pre seniorov z univerzít tretieho veku. Okrem domácich sa tento rok prihlásili študenti z Lotyšska, Rumunska, Turecka a Českej republiky. TASR o tom informoval hovorca Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Ján Lichý s tým, že celkovo privítajú viac ako sto frekventantov.



Podujatie, ktoré sa stáva už tradičnou aktivitou pre seniorov nielen z banskobystrického regiónu, bude pod Pustým hradom od 11. do 13. septembra. Dodal, že počas prvého dňa sú pre olympionikov pripravené súťaže v streľbe zo vzduchovky, stolnotenisový turnaj a streľba z luku. Do popoludňajšieho bloku zaradili aj také disciplíny ako hod na cieľ, hod na presnosť či kop na bránu. Objasnil, že v rámci druhého dňa je pripravený bowlingový turnaj.



Manažér ďalšieho vzdelávania na TUZVO Erik Selecký uviedol, že podujatie nie je len o športe, ale aj o kultúre, spoznávaní krajiny a cestovnom ruchu. "Neprezentujeme len Zvolen, ale robíme aktivity aj v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja," zdôraznil s tým, že tento rok okrem tradičných dvoch športovo-spoločenských dní pripravili aj vzdelávacie aktivity. Druhý a tretí deň tak budú bezplatné prednášky zahraničných expertov na digitálne vzdelávanie a ekologické témy. "Keď sa pozrieme do histórie tohto podujatia, tak sa na našej univerzite vystriedalo viac ako tisíc študentov univerzít tretieho veku z Európy. Boli to účastníci z celkovo jedenástich krajín, vrátane Slovenska," zhrnul.



Univerzita tretieho veku na TUZVO prispieva ku kvalite seniorského veku prostredníctvom rôznych aktivít. Okrem vzdelávania chce nielen svojim študentom poskytnúť ďalšiu aktivitu, ktorou je pohyb.