Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

Vo Zvolene bude v polovici novembra opäť Víkend atraktívneho divadla

.
Na archívnej snímke budova Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

V sprievodných umeleckých žánroch sa predstavia domáci Zvolenčania. Waldo Švábenský s novou knihou poézie s názvom V tú noc som spal postojačky a hladný.

Autor TASR
Zvolen 9. novembra (TASR) - Hudobné koncerty a divadelné predstavenia budú súčasťou 37. ročníka festivalu Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene. V Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) sa uskutoční od 13. do 17. novembra. TASR o tom informoval jeho organizátor Boris Kršňák.

Dodal, že dramaturgia festivalu odráža súčasnú situáciu na Slovensku i vo svete. Tento rok bude podľa neho výnimočný tým, že sa predstavia Slovenské národné divadlo (SND) a Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) z Bratislavy. Predstavenie SND s názvom Môj najmilší nepriateľ hovorí o rozdelenej spoločnosti. „DPOH s predstavením Hitlerov prezident pripomína traumu z minulosti,“ objasnil.

Predstavia sa aj súbory Slzy Janka Borodáča (predstavenia Moral Insanity a Outcast) a SkRat. „S jubilujúcim predstavením príde tradičný hosť festivalu GUnaGU z Bratislavy s názvom Kabaret, The Best of,“ konštatoval Kršňák.

V sprievodných umeleckých žánroch sa predstavia domáci Zvolenčania. Waldo Švábenský s novou knihou poézie s názvom V tú noc som spal postojačky a hladný. Výtvarné umenie bude reprezentovať zvolenský výtvarník Jozef Gertli. Predstaví sa dvoma veľkoplošnými obrazmi.

Podľa organizátora sa diskusie na festivale pôvodne začínali ako teatrologické, neskôr kultúrno-spoločenské, v súčasnosti sú aj politické. Diskusia bude aj s dvoma odborníčkami na holokaust, debata s názvom Tisovi Slováci nadviaže na predstavenie DPOH. Boris Kršňák bude s advokátom Petrom Kubinom a sociológom Michalom Vašečkom hovoriť o kriminalizácii politiky, kriminálnikoch v politike a slobode slova.

Víkend atraktívneho divadla je jedným z najstarších a najväčších neštátnych festivalov so zameraním na alternatívnu kultúru a umenie. Jeho základným kameňom bude tak ako každý rok divadlo. Popri ňom však dostávajú svoje miesto aj hudba, literatúra, film, diskusie či výstavy. Festival vznikol 17. novembra 1989.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov