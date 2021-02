Vo Zvolene budú ľudí testovať opäť len jeden deň, v sobotu

Zvolen 5. februára (TASR) – Testovanie na ochorenie COVID-19 bude vo Zvolene aj počas najbližšieho víkendu iba jeden deň. Záujemcovia môžu prísť v sobotu (6. 2.) od 8.00 h do 21.00 h. Mesto to uvádza na svojej oficiálnej webstránke.



Zoznam všetkých miest bez registrácie a miest s možnosťou registrácie nájdu Zvolenčania na webstránke mesta. „Aktuálne je pripravených 12 odberných miest a 24 odberných tímov. V zozname je uvedené miesto aj s počtom odberných tímov určených na testovanie bez rezervácie, aj tímov určených výlučne pre ľudí, ktorí sa prihlásili elektronicky prostredníctvom rezervačného systému,“ pripomína samospráva s tým, že rezervácia je spustená. „Odporúčame využiť túto možnosť rodičom detí, ktorí počítajú s ich umiestnením do materských či základných škôl od pondelka 8. februára,“ dodáva.



Podľa avizovaných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od pondelka (8. 2.) opäť otvárajú materské školy, prvé ročníky základných škôl, špeciálne školy, základné umelecké školy pre individuálnu výučbu a končiace ročníky stredných škôl i odborných učilíšť. Všetko je však podmienené testovaním na ochorenie COVID-19. „Pohár trpezlivosti dávno pretiekol. Drží nás už len zodpovednosť voči ľuďom – v tejto chvíli predovšetkým voči najmenším Zvolenčanom a ich rodičom,“ zhrnula primátorka mesta Lenka Balkovičová.