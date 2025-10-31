< sekcia Regióny
Vo Zvolene budú na zosnulých spomínať v Záhrade spomienok
Záhrada spomienok vo Zvolene je prvým prírodným cintorínom na Slovensku.
Autor TASR
Zvolen 31. októbra (TASR) - Pri svetle sviečok z včelieho vosku a v súlade s prírodou budú v piatok na svojich blízkych zosnulých spomínať v Záhrade spomienok vo Zvolene, ktorá je prvým prírodným cintorínom na Slovensku. Medzi 15.00 a 17.00 h sa tam uskutoční tradičná Dušičková slávnosť. TASR o tom informovala projektová manažérka Funebry Andrea Uherková.
Ako priblížila, návštevníci budú môcť zapáliť sviečku zo včelieho vosku a položiť ju na vodu. Na tento účel majú remeselne vytvorené kamenné umelecké dielo v lese, v ktorom je vodná hladina. K dispozícii budú aj lístočky a písacie potreby na takzvané odkazy do neba, ktoré zavesia na motúzik pomedzi stromy. Ľudia sa budú môcť zohriať kávou alebo čajom.
V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých zdôraznila Uherková potrebu zdobiť hroby s ohľadom na prírodu. Za najväčší problém považuje plastové ozdoby, ktoré každoročne pribúdajú na hrobových miestach, hromadia sa a nedajú sa recyklovať.
Neekologickou voľbou sú podľa nej aj umelé sviečky na baterky, ktoré sú po použití nebezpečným odpadom a mali by sa triediť do špeciálnych nádob. „Cintoríny však nimi ešte stále nedisponujú, a tak končia väčšinou v komunálnom odpade,“ poznamenala.
Podľa Uherkovej sa počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu. V prípade potreby priniesť na hrob dekoráciu je podľa Uherkovej vhodné dohodnúť sa s blízkymi na jednej spoločnej.
Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Pochovávajú na ňom v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. K dispozícii je aj kostrové pochovávanie. V záhrade môžu návštevníci položiť na hrobové miesta len živé kvety bez obalov a stúh. Po čase ich odnášajú do kompostu. Sviečky môžu zapaľovať len plávajúce.
