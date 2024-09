Vo Zvolene budú pre jesenný jarmok dopravné obmedzenia

Zvolen 11. septembra (TASR) - Pre tradičný jesenný jarmok na námestí vo Zvolene budú v meste počas jeho trvania dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že kultúrne podujatie bude od piatka (13. 9.) do soboty (14. 9.).



Dodal, že vylúčenie dopravy z Námestia SNP bude v úseku od Kostola svätej Alžbety po Študentskú ulicu. Ďalej to bude z Námestia slobody v úseku od budovy mestského úradu po Námestie SNP. Obmedzenia budú v piatok (13. 9.) od 5.00 h do soboty (14. 9.) do 24.00 h. Mesto uvádza, že obchádzkové trasy budú vyznačené dopravnými značkami. Dopravu vrátane mestskej hromadnej dopravy presmerujú na Ulicu Milana Rastislava Štefánika.



Návštevníkov čaká počas dvoch septembrových dní zábava na námestí do 23.00 h. Sprievodnou aktivitou v rámci jarmoku bude vystúpenie hudobnej skupiny, kolotoče nájdu záujemcovia v Hlbinách.