Vo Zvolene budú rokovať o obnove škôlky i mládežníckom parlamente

Zvolen 24. marca (TASR) – Rekonštrukciou pavilónu materskej školy Prachatická i zriadením mládežníckeho parlamentu sa budú zaoberať mestskí poslanci vo Zvolene na svojom marcovom zasadnutí. Vyplýva to z oznámenia o konaní rokovania, ktoré sa uskutoční v pondelok (27. 3.).



Poslanci budú mať na stole návrh na schválenie zmluvy. Týka sa výsledku verejného obstarávania na zákazku, ktorou je obnova pavilónu škôlky na Prachatickej vo Zvolene. Školské zariadenie čaká rekonštrukcia a zároveň sa zvýši aj jeho kapacita. Hovorca mesta Martin Svatuška v minulosti TASR informoval, že samospráva získala vyše 576.000 eur na obnovu z eurofondov. Pripomenul, že zariadenie, ktoré má dnes 96 detí, bude môcť po novom navštevovať o 44 detí viac. V súčasnosti nevyužívaná časť budovy prejde rozsiahlymi stavebnými úpravami vrátane zateplenia, položenia nových podláh i novej elektroinštalácie. Ak mestský parlament tento bod schváli, zhotoviteľom bude detvianska firma. Zmluva na predmet zákazky je v sume 645.892 eur s DPH.



Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať aj o tom, či vo Zvolene bude fungovať mládežnícky parlament. Ten by bol poradným a iniciatívnym orgánom zvolenského mestského zastupiteľstva, a tiež primátora mesta. "Schválenie predpokladaného návrhu predpokladá dopad na mestský rozpočet v sume 100 eur za mesiac, to je 900 eur za obdobie od apríla do decembra 2023," pripomína dôvodová správa. Dodáva, že v nasledujúcich rokoch by to bolo 1200 eur na rok.