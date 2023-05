Vo Zvolene chcú vytvoriť najpočetnejšiu živú reťaz, kopírujúcu hradby

Zvolen 15. mája (TASR) – Živú reťaz, ktorá by mala kopírovať pôvodné hradby Zvolena, pripravuje tamojší magistrát na piatok 26. mája. Zvolenčania by tak chceli prekonať slovenský rekord o najpočetnejšiu živú reťaz okolo mestských hradieb. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Ľubomíra Honíšková.



"Podujatie, ktoré je súčasťou osláv 780. výročia obnovenia mestských privilégií, má spojiť veľkých aj malých Zvolenčanov a priblížiť im históriu mestských hradieb," uviedla Honíšková.



Ľudia chytením sa za ruky majú vytvoriť reťaz po obvode historických mestských hradieb. Ide o ulice, ktoré v súčasnosti ohraničujú Pamiatkovú zónu Zvolena.



"Mestské hradby priblížime nielen ako prirodzený atribút charakterizujúci postavenia mesta, ale v symbolickom význame aj ako nekonečný kruh, ktorý spája a chráni zároveň," vysvetlila iniciátorka myšlienky Ľubica Miľanová z odboru rozvoja mesta.



Vytvorením živej reťaze by Zvolenčania mohli získať národný rekord o najpočetnejšiu živú reťaz okolo mestských hradieb. Mala by mať dĺžku 2,75 kilometra a tvoriť by ju malo viac ako 1900 ľudí. Tí by sa mali držať za ruky po dobu piatich minút, keď sa spojenie bude kontrolovať, dokumentovať, fotografovať a natáčať z lietadla a z dronov.



Na všetko bude dohliadať inšpektor rekordov a zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok. "Tento rekord môžeme prirovnať napríklad k oblapeniu Spišského hradu 1907 ľuďmi, ktorý sa uskutočnil v roku 2003," vyjadril sa.



Základom živej reťaze po obvode hradieb budú deti zo základných a stredných škôl vo Zvolene. Pridajú sa však aj zástupcovia väčších aj menších kultúrnych inštitúcií či jednotlivci.



Do živej reťaze po obvode mestských hradieb sa môže zapojiť každý. Stačí sa v deň konania prihlásiť na stanovištiach vytvorených na zvolenskom námestí v čase od 10.00 do 10.45 h.