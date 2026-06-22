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Vo zvolene chcú zachovať Lesnícke a drevárske múzeum
Poslanci chcú, aby o tejto situácií rokoval primátor Zvolena Vladimír Maňka so štátnym podnikom.
Autor TASR
Zvolen 22. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene chce udržať Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) v meste a nesúhlasí s jeho sťahovaním do Svätého Antona. V pondelok na svojom rokovaní prijalo uznesenie, ktorým žiada štátny podnik Lesy SR o jeho zachovanie pod Pustým hradom. Lesy SR však tvrdia, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj.
Poslanci chcú, aby o tejto situácií rokoval primátor Zvolena Vladimír Maňka so štátnym podnikom. Zároveň požadujú, aby primátor rokoval s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o možnosti bezodplatného prevodu budov na Námestí SNP vo Zvolene. Sídli v nich múzeum a MsZ ich chce do majetku mesta v prípade, ak štátny podnik nerozhodne o zachovaní LDM vo Zvolene.
Zastupiteľstvo sa zhodlo aj na tom, že v prípade sťahovania múzea chcú zriadiť vo Zvolene múzejné zariadenie mesta ako jeho organizačný útvar. Podniknúť tieto kroky má podľa ich uznesenia primátor.
Dôvodová správa v materiáli pre poslancov uvádza, že zachovanie LDM má vo Zvolene svoje opodstatnenie. „Ako hlavné mesto slovenského lesníctva charakterizuje v súčasnosti viac ako 11 celoslovenských lesníckych inštitúcií a organizácií, ktoré majú svoje sídlo vo Zvolene,“ objasňuje. Podotýka, že inštitucionálne zabezpečenie múzea nie je len otázkou zachovania historickej kontinuity, ale aj strategickým krokom pre rozvoj mesta.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR v pondelok pre TASR uviedla, že aktuálne pokračuje relokácia dvoch expozícií do Múzea vo Svätom Antone. „Odborná činnosť múzea, správa zbierkového fondu aj starostlivosť o zbierky zostávajú naďalej v pôsobnosti Lesov SR,“ doplnila. Zhrnula, že cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Podotkla, že všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe štátneho podniku.
Poznamenala, že Lesy SR iniciovali rokovania s mestom Zvolen a ďalšími partnermi o možnostiach budúcej prezentácie zbierok a tém spojených s históriou lesníctva a regiónu Zvolen. „Našim cieľom je zachovať odborné hodnoty múzea a sprístupňovať ich verejnosti čo najefektívnejším spôsobom,“ potvrdila.
Poslanci chcú, aby o tejto situácií rokoval primátor Zvolena Vladimír Maňka so štátnym podnikom. Zároveň požadujú, aby primátor rokoval s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o možnosti bezodplatného prevodu budov na Námestí SNP vo Zvolene. Sídli v nich múzeum a MsZ ich chce do majetku mesta v prípade, ak štátny podnik nerozhodne o zachovaní LDM vo Zvolene.
Zastupiteľstvo sa zhodlo aj na tom, že v prípade sťahovania múzea chcú zriadiť vo Zvolene múzejné zariadenie mesta ako jeho organizačný útvar. Podniknúť tieto kroky má podľa ich uznesenia primátor.
Dôvodová správa v materiáli pre poslancov uvádza, že zachovanie LDM má vo Zvolene svoje opodstatnenie. „Ako hlavné mesto slovenského lesníctva charakterizuje v súčasnosti viac ako 11 celoslovenských lesníckych inštitúcií a organizácií, ktoré majú svoje sídlo vo Zvolene,“ objasňuje. Podotýka, že inštitucionálne zabezpečenie múzea nie je len otázkou zachovania historickej kontinuity, ale aj strategickým krokom pre rozvoj mesta.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR v pondelok pre TASR uviedla, že aktuálne pokračuje relokácia dvoch expozícií do Múzea vo Svätom Antone. „Odborná činnosť múzea, správa zbierkového fondu aj starostlivosť o zbierky zostávajú naďalej v pôsobnosti Lesov SR,“ doplnila. Zhrnula, že cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Podotkla, že všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe štátneho podniku.
Poznamenala, že Lesy SR iniciovali rokovania s mestom Zvolen a ďalšími partnermi o možnostiach budúcej prezentácie zbierok a tém spojených s históriou lesníctva a regiónu Zvolen. „Našim cieľom je zachovať odborné hodnoty múzea a sprístupňovať ich verejnosti čo najefektívnejším spôsobom,“ potvrdila.