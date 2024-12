Vo Zvolene funguje pre bezdomovcov útulok, kapacita je však plná

Zvolen 17. decembra (TASR) - Vo Zvolene počas zimy funguje pre bezdomovcov útulok Nádej, v súčasnosti je však kapacita 22 miest naplnená. Mesto poskytuje aj možnosť prečkať noc v zariadení označovanom ako ohrevňa. TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Dodal, že samospráva v ňom poskytuje priestor počas chladnejšieho počasia, keď teploty klesajú k mínusovým hodnotám. "Je to nízkoprahové zariadenie pre desať ľudí umiestnené v lokalite Stráže, v ktorom sú menej prísne pravidlá," objasnil s tým, že v priestore sa napríklad nesmie konzumovať alkohol a iné návykové látky. Podľa hovorcu je zariadenie v prevádzke už niekoľko dní, prístupné je denne medzi 17.00 a 7.00 h.



Ako ďalej uviedol, v meste pod Pustým hradom evidujú do 70 ľudí bez domova. Toto číslo sa však môže líšiť v závislosti od letnej či zimnej sezóny. "Práve v zimnom období prichádza do miest viac takýchto ľudí, keďže mesto ponúka viac možností na prečkanie chladnejšieho obdobia," podotkol.



Vo Zvolene môžu tiež ľudia bez domova využiť služby strediska osobnej hygieny v komunitnom centre. Za symbolický poplatok sa v ňom môžu osprchovať, v prípade potreby požiadať aj o čisté šatstvo, ktoré im mesto takýmto spôsobom poskytne. S požiadavkou sa môžu obracať na zamestnancov centra, prípadne priamo na zamestnancov sociálneho odboru na mestskom úrade.