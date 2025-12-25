< sekcia Regióny
Vo Zvolene ihrisko na Rázusovej ulici plánujú dokončiť v máji
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Zvolen 25. decembra (TASR) - Rekonštrukciu ihriska pri základnej škole na Rázusovej ulici na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene plánuje samospráva ukončiť v novom roku. Priestor budú využívať žiaci, mimo školských hodín však bude k dispozícii aj verejnosti. TASR o tom informoval viceprimátor mesta Ľubomír Zdút-Šťastný.
Dodal, že počas obnovy sa vyskytli problémy so zosunom svahu. „Kým sa podarilo svah spevniť, ubehol nejaký čas, kapacity zhotoviteľa boli viazané na túto aktivitu. Nepodarilo sa preto dodržať pôvodný termín ukončenia prác do konca augusta,“ objasnil. Podotkol, že mesto nechcelo, aby stavebné práce prebiehali v okolí školy v zimnom období. Termín dokončenia tak podľa neho stanovili na máj 2026.
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše. Súviseli so sanáciou svahu. Stavebné práce sa začali vlani v lete, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, doplnia ho aj o ďalšie sektory. Pôjde napríklad o priestor na krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i na skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú východne od telocvične.
Obnovu areálu komplikoval zosuv svahu. „V súčasnosti sa vyhotovujú znalecké posudky, takže k tomuto sa ešte nebude mesto až tak vyjadrovať,“ povedal viceprimátor. Svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke koncom novembra minulého roka. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu namiesto uskladnenia v areáli odviezli na skládku, aby svah odľahčili.
Dodal, že počas obnovy sa vyskytli problémy so zosunom svahu. „Kým sa podarilo svah spevniť, ubehol nejaký čas, kapacity zhotoviteľa boli viazané na túto aktivitu. Nepodarilo sa preto dodržať pôvodný termín ukončenia prác do konca augusta,“ objasnil. Podotkol, že mesto nechcelo, aby stavebné práce prebiehali v okolí školy v zimnom období. Termín dokončenia tak podľa neho stanovili na máj 2026.
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše. Súviseli so sanáciou svahu. Stavebné práce sa začali vlani v lete, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, doplnia ho aj o ďalšie sektory. Pôjde napríklad o priestor na krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i na skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú východne od telocvične.
Obnovu areálu komplikoval zosuv svahu. „V súčasnosti sa vyhotovujú znalecké posudky, takže k tomuto sa ešte nebude mesto až tak vyjadrovať,“ povedal viceprimátor. Svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke koncom novembra minulého roka. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu namiesto uskladnenia v areáli odviezli na skládku, aby svah odľahčili.