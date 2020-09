Vo Zvolene je nová výstava, ktorá oslavuje les

Zvolen 5. septembra (TASR) – V rámci Lesníckych dní 2020 si od soboty môžu ľudia vo Zvolene pozrieť výstavu. Jej cieľom je priblížiť verejnosti tematické okruhy, ako sú lesný ekosystém, hospodárenie v lesoch či zmena klímy. TASR o tom informoval Ján Lichý z Národného lesníckeho centra vo Zvolene s tým, že jej názov je „Lesy a biodiverzita“. V Lesníckom a drevárskom múzeu si ju môžu záujemcovia pozrieť do 18. októbra.



Výstava poukazuje aj na význam a dôležitosť rastlinných a živočíšnych druhov pre spoločnosť a približuje aj prácu lesníkov. Tieto témy spracovali nielen prostredníctvom odborného slova, fotografií a prírodného materiálu. Návštevníkom umožnia lepšie vnímať a pochopiť problematiku aj interaktívne objekty. Vidieť môžu aj exponát drevárskeho múzea, originál lesného poriadku Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání z roku 1770. K dispozícii je tiež sprievodný vzdelávací program lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy.



Lesnícke dni bývajú v apríli, ktorý je mesiacom lesa. Tento rok je to však pre nový koronavírus inak a 14. ročník celoslovenského podujatia je v jesennom termíne. Podujatie, ktoré oslavuje les, presunuli v tomto roku zo zvolenského námestia do priestorov múzea.