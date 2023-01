Vo Zvolene je v nepretržitej prevádzke 42 bezpečnostných kamier

Zvolen 20. januára (TASR) - Vo Zvolene sa v súčasnosti nachádza celkovo 42 bezpečnostných kamier, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Vladimír Maňka s tým, že rozmiestnené sú v rôznych lokalitách.



Pripomenul, že do budúcnosti plánuje samospráva tento systém rozšíriť. "Pribudnú napríklad na sídliskách Západ, Zlatý potok, Sekier, v centre mesta na Sokolskej a Švermovej ulici a tiež na autobusovej stanici," spresnil. Rozšírenie kamerového systému plánuje mesto podľa jeho slov z financií Európskej únie.



Hovorca mesta Martin Svatuška doplnil, že bezpečnosť vo Zvolene sleduje predovšetkým mestská polícia a jej súčasti. "Mesto má takmer 40 policajtov, ktorí trávia prevažnú časť svojich služieb priamo v teréne," podotkol a dodal, že kamerový systém v súčasnosti obsluhuje chránené pracovisko. Sú to ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí pomáhajú mestskej polícii tým, že sledujú kamery. "Prostredníctvom nich v minulosti zachytili ľudí, ktorým prišlo na ulici nevoľno a vyslaním hliadky tak viacerým zachránili život," informoval. Podľa neho sa ich zásluhou podarilo nájsť stratené deti a aj upozorniť hliadky na narušenie verejného poriadku.