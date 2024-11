Vo Zvolene môžu návštevníci napísať zosnulým odkaz

Zvolen 1. novembra (TASR) - V Záhrade spomienok vo Zvolene sa v piatok, v deň Sviatku všetkých svätých, uskutoční od 14.00 do 16.00 h tradičná Dušičková slávnosť. Zaspomínať si na svojich blízkych, zapáliť za zosnulých sviečku a napísať odkaz do neba môže prísť ktokoľvek. TASR o tom informovala správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková.



Návštevníci môžu zapáliť sviečku zo včelieho vosku a položiť ju na vodu. Na tento účel majú remeselne vytvorené kamenné umelecké dielo v lese. Pripravené budú tiež lístočky a písacie potreby na takzvané odkazy do neba, ktoré sa zavesia na motúzik pomedzi stromy.



"Ľudia sa budú môcť zohriať kávou alebo čajom a rozprávať sa s nami o tom, čo ich zaujíma," dodala Uherková.



Slávnosť je určená pre pozostalých, ako aj priateľov, ktorí si chcú zaspomínať na svojich blízkych pod stromami.