Vo Zvolene na námestí sa môžu od stredy ľudia korčuľovať

Zvolen 11. decembra (TASR) - Na námestí vo Zvolene sa môžu ľudia od stredy korčuľovať. Ľadová plocha bude záujemcom k dispozícii bezplatne sedem dní v týždni. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že pre verejnosť bude klzisko prístupné každý deň medzi 7.30 a 18.00 h, v nedeľu do 20.00 h. Zvolenský primátor Vladimír Maňka uviedol, že na námestí by ho chceli aspoň do konca januára nového roka. Všetko však bude závisieť od počasia, vonkajších teplôt i prípadného dažďa. Výdavky na korčuľovanie sú podľa neho vo výške približne 60.000 eur. "Pred mesiacom sme poprosili podnikateľov, aby nám pomohli s prevádzkou ľadovej plochy. Takmer okamžite sa začali ozývať a posielať svoje príspevky. Možnosť stať sa sponzorom a mať svoje logo na niektorom z mantinelov je otvorená počas celej sezóny," pripomenul.



Mesto opäť poskytuje možnosť prenájmu ľadovej plochy aj pre amatérske hokejové tímy. Je to ďalší zdroj príjmov, aby ju mohlo prevádzkovať. Tu si však uvedomuje konkurenciu v krytých halách, preto cenu upravia tak, aby bola pre hokejových nadšencov atraktívna. Minulý rok týmto spôsobom vyzbierali takmer 4000 eur. Kolektívy si môžu plochu prenajať medzi 19.00 a 22.00 h, v nedeľu medzi 21.00 a 22.00 h.



Ľadová plocha ukončila svoju prevádzku tento rok začiatkom februára. Dôvodom bolo počasie i poruchy na chladiacom zariadení. Na povrchu plochy bolo niekoľko centimetrov vody a popri mantineloch vznikli hlboké brázdy, ktoré by pre korčuliarov predstavovali nebezpečenstvo.