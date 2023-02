Vo Zvolene na poliklinike menia strechu

Zvolen 1. februára (TASR) - Zvolenská poliklinika bude mať novú strechu. Tamojšia nemocnica odštartovala v týchto dňoch prvú zo svojich plánovaných rekonštrukcií v roku 2023, ktorou je práve strecha polikliniky. Stavebné a rekonštrukčné práce by mali len minimálne zasiahnuť do chodu zdravotníckeho zariadenia. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, ktorá zvolenskú nemocnicu spravuje.



"Budova má opotrebovanú hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa, takže sme pristúpili k plánovanej rekonštrukcii," uviedol vedúci technického úseku nemocnice Vladimír Čaňo. V rámci dlhodobého trendu znižovania energetických náročností objektov nemocnice bude zrealizované aj plnohodnotné zateplenie strešného plášťa. Investíciu v hodnote viac ako 368.453 eur hradí zvolenská nemocnica z vlastných zdrojov.



Stavebné práce by mali do chodu zariadenia zasiahnuť len v minimálnej miere. "Organizačne a logisticky sme všetko pripravili tak, že doprava materiálu potrebného na výstavbu bude presmerovaná do vnútra areálu, kde za pomoci dočasného exteriérového stavebného výťahu dôjde k jeho preprave na strechu budovy," dodáva technický vedúci.



Ukončenie komplexnej rekonštrukcie strechy je naplánované na mesiac máj.