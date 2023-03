Vo Zvolene obnovia pavilón škôlky na Prachatickej ulici

Zvolen 27. marca (TASR) – Mesto Zvolen obnoví pavilón škôlky na Prachatickej ulici. Zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku schválili poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Školské zariadenie čaká rekonštrukcia a zároveň sa zvýši aj jeho kapacita. Hovorca mesta Martin Svatuška v minulosti TASR informoval, že samospráva získala vyše 576.000 eur na obnovu z eurofondov. Pripomenul, že zariadenie, ktoré má dnes 96 detí, bude môcť po novom navštevovať o 44 detí viac.



V súčasnosti nevyužívaná časť budovy sa dočká rozsiahlych stavebných úprav. Práce budú zamerané na zateplenie fasády i výmenu plášťa na streche za nový. Súčasťou je aj uzavretie lodžií, nová podlaha i vybudovanie verandy. Všetky tieto opatrenia sú pre zníženie energetickej náročnosti. Práce zahŕňajú aj kompletnú výmenu vykurovacích telies, nový bleskozvod a zmeny v osvetlení v prestavovaných a dostavaných priestoroch. Zmluva na predmet zákazky je v sume 645.892 eur s DPH, zhotoviteľom podľa nej bude detvianska firma Siroň plus.



Dôvodová správa informuje, že verejné obstarávanie vyhlásili v januári tohto roka. Záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 24. februára, do tohto dátumu ich prišlo osem. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena.