Zvolen odporúča, aby ľudia prišli na testovanie v odporúčaných časoch

Zvolen 29. októbra (TASR) – Mesto Zvolen odporúča, aby sa ľudia počas víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 dali otestovať v odporúčaných časoch. „Každé mesto zvolilo iný spôsob rozdelenia obyvateľov pri celoplošnom testovaní. Vo Zvolene to bude delenie nielen na ulice. Aby sme zmiernili očakávaný nápor ľudí na odberné miesta, odporúčame dať sa otestovať v konkrétnom čase,“ informoval TASR zvolenský hovorca Martin Svatuška.



„Celkovo máme 20 odberných miest, na mnohých by však mali pracovať po dva, niekde dokonca tri odberové tímy. Tým sa zvyšuje množstvo ľudí, ktorí v nich môžu byť otestovaní. Ku každému sú priradené jednotlivé ulice nášho mesta aj s odporúčaným časom, kedy ich obyvatelia môžu prísť,“ uviedla primátorka mesta Lenka Balkovičová. „Nerobíme si ilúzie, že ľudia nebudú čakať v dlhých radoch. Obrazy z Oravy a Bardejova nám však dávajú jasne najavo, čo nás cez víkend čaká. O to viac sme sa snažili rozptýliť obyvateľov nielen podľa ulíc, ale aj podľa časov,“ dodala s tým, že v prípade nutnosti sa však môžu ísť Zvolenčania otestovať kdekoľvek inde a v inom čase.



Hovorca pripomenul, že pôvodné vyjadrenia predstaviteľov vlády hovorili o odberných miestach v sídlach volebných miestností. To sa však podľa neho ukázalo ako neuskutočniteľné. „Testovať sa malo napríklad v Domove sociálnych služieb na Záhonku, čo je neprijateľné. Chceme predsa seniorov chrániť, nie ich vystaviť ešte väčšiemu riziku nákazy. Okrem toho sme mnoho miest museli zrušiť či presunúť, pretože nevyhovovali požiadavkám predstaviteľov ozbrojených síl,“ zhrnula primátorka s tým, že niektorí obyvatelia tak budú musieť ísť ďalej od svojich domovov. Doplnila tiež, že mesto tak plní požiadavky hygienikov a vojakov.



Zoznam odberných miest nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta. Odkazy informujú nielen o odporúčaných odberných miestach, ale aj o čase, kedy sa môžu prísť počas soboty a nedele otestovať.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má konať počas dvoch víkendových dní, a to od 31. októbra do 1. novembra.