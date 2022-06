Vo Zvolene opäť otvorili vežu kostola s výhľadmi na mesto a okolie

Zvolen 15. júna (TASR) – Pohľad na Zvolen z veže rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety si v tejto sezóne vychutnali prví návštevníci. Mesto Zvolen sprístupnilo najvyššie poschodie tejto pamiatky pred štyrmi rokmi, dva roky pandémie nového koronavírusu však výrazne obmedzili využívanie tejto turistickej atrakcie.



Ako na svojej stránke informuje mesto Zvolen, veža bude prístupná pre verejnosť do 30. septembra aj so sprevádzaním a odborným výkladom zvolenských študentov. V pondelok až piatok bude otvorená od 10.00 do 17.00 h. Cez víkend môžu prísť záujemcovia od 10.00 do 18.00 h. Vstupenky si môžu návštevníci kúpiť v informačnom centre mesta v Starej radnici na Námestí SNP, prípadne sa informovať telefonicky na čísle +421 45 53 03 405.



Mesto na svojom webe uvádza, že veža rímskokatolíckeho kostola bola viac ako 100 rokov neprístupná pre verejnosť. S jej obnovou začali v roku 2017. "Rekonštrukciou veže sme chceli urobiť ďalší krok k atraktívnejšiemu mestu a zaujatiu jeho potenciálnych návštevníkov. Ide o národnú pamiatku mimoriadneho významu," zhrnula primátorka Lenka Balkovičová.



Pôvodná románska stavba kostola pochádza z rokov 1244 - 1250 a dominuje jej majestátna baroková veža s výškou 49 metrov. Veža má štyri balkóny, ktoré sú orientované na všetky svetové strany. Z ochodze balkónov je vo výške 21,5 metra výhľad na mesto Zvolen, Pustý hrad, hrebene Kremnických vrchov, Veľkej Fatry či Nízkych Tatier.