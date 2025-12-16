Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Zvolene opäť pripravili vianočný swap oblečenia, rastlín a kníh

Princíp je podľa organizátorov jednoduchý. Záujemcovia si za oblečenie i doplnky, ktoré prinesú, môžu ďalšie kusy odniesť domov.

Zvolen 16. decembra (TASR) - Vzájomná výmena vyradených odevov, rastlín, kníh i program sú súčasťou utorkového vianočného swapu vo Zvolene. Hlavným cieľom je dať nepoužívaným a stále zachovaným veciam druhú šancu. TASR o tom informovala Denisa Záchenská z občianskeho združenia (OZ) Očami prírody, ktoré podujatie organizuje.

Dodala, že verejný swap je od 13.00 do 20.00 h vo zvolenskom internáte Bariny. Miesto konania oproti minulému roku zmenili, pretože na podujatie pre program potrebovali viac priestoru.

Princíp je podľa organizátorov jednoduchý. Záujemcovia si za oblečenie i doplnky, ktoré prinesú, môžu ďalšie kusy odniesť domov. Ak však ľudia nič nosiť nechcú, nemusia. Môžu si prísť iba veci pozrieť a aj niečo zobrať domov. OZ upozorňuje, že prinesené oblečenie má byť iba pre dospelých, čisté a bez poškodenia.

Okrem výmeny vecí pripravujú organizátori aj vianočný punč a sprievodný program. K dispozícii budú aj diela študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Budú to napríklad ručne vyrobené drevené šperky.

Aktivisti zo zvolenského združenia Očami prírody sa dlhodobo zaoberajú ochranou životného prostredia. V minulosti napríklad upratovali okolie Môťovskej priehrady vo Zvolene. Počas Sviatku všetkých svätých zas boli na miestnych cintorínoch. Ľudí upozorňovali na to, ktoré z vecí prinesených na hroby je možné triediť, a ktoré nie. Organizujú aj Deň Zeme na zvolenskom námestí.
