< sekcia Regióny
Vo Zvolene opravili starú plaváreň, opäť ju otvoria pre verejnosť
Mestskú plaváreň zatvorili koncom minulého roka.
Autor TASR
Zvolen 23. septembra (TASR) - Vo Zvolene dokončili nevyhnutné opravy starej plavárne a od utorka ju opäť otvárajú pre verejnosť. Samospráva do obnovy investovala približne 75.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že rekonštrukčné práce trvali niekoľko mesiacov. Vedúca odboru správy majetku zvolenského magistrátu Alena Vaľková spomenula, že pracovníci museli vybrúsiť povrch bazéna, naniesť nové nátery na steny aj na dno. „Zabezpečili sme tiež odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii podľa požiadaviek revízneho technika, aby prevádzkovaná časť objektu mohla získať kladnú revíznu správu,“ podotkla. Informácie o vstupnom na mestskú plaváreň a aj o otváracích hodinách pre verejnosť nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta Zvolen.
Mestskú plaváreň zatvorili koncom minulého roka. Jej technický stav nebol priaznivý a zodpovedal jej veku. Revízia v priestoroch športoviska pripomenula jej nevyhovujúci stav vo viacerých smeroch.
Svatuška pripomenul, že samospráva pokračuje v príprave novej plavárne, ktorú postaví na mieste súčasnej. Tá bude v najbližších rokoch vo Zvolene najväčším investičným projektom. „Architektom sa podarilo do pôvodného návrhu zapracovať vonkajší bazén, vďaka čomu sa kapacita plavárne v jednom momente zvýši na takmer 600 návštevníkov,“ zhrnul primátor Zvolena Vladimír Maňka. Zdôraznil, že v lete preto bude môcť slúžiť ako kúpalisko.
Projekt počíta s veľkým relaxačným bazénom, plaveckým bazénom s desiatimi dráhami a dĺžkou 25 metrov a po novom aj s bazénom v exteriéri.
Dodal, že rekonštrukčné práce trvali niekoľko mesiacov. Vedúca odboru správy majetku zvolenského magistrátu Alena Vaľková spomenula, že pracovníci museli vybrúsiť povrch bazéna, naniesť nové nátery na steny aj na dno. „Zabezpečili sme tiež odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii podľa požiadaviek revízneho technika, aby prevádzkovaná časť objektu mohla získať kladnú revíznu správu,“ podotkla. Informácie o vstupnom na mestskú plaváreň a aj o otváracích hodinách pre verejnosť nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta Zvolen.
Mestskú plaváreň zatvorili koncom minulého roka. Jej technický stav nebol priaznivý a zodpovedal jej veku. Revízia v priestoroch športoviska pripomenula jej nevyhovujúci stav vo viacerých smeroch.
Svatuška pripomenul, že samospráva pokračuje v príprave novej plavárne, ktorú postaví na mieste súčasnej. Tá bude v najbližších rokoch vo Zvolene najväčším investičným projektom. „Architektom sa podarilo do pôvodného návrhu zapracovať vonkajší bazén, vďaka čomu sa kapacita plavárne v jednom momente zvýši na takmer 600 návštevníkov,“ zhrnul primátor Zvolena Vladimír Maňka. Zdôraznil, že v lete preto bude môcť slúžiť ako kúpalisko.
Projekt počíta s veľkým relaxačným bazénom, plaveckým bazénom s desiatimi dráhami a dĺžkou 25 metrov a po novom aj s bazénom v exteriéri.